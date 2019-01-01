【幸福堂風波】有「茶客」趁銅鑼灣分店停業前光顧　未見有長人龍

台灣幸福堂總公司及香港幸福堂代理商晨康國際早前分別入稟高等法院，互告對方侵權。而在官司尚未有判決之際，香港幸福堂銅鑼灣分店今（1日）突然公布，明日（2日）起暫停營業。 記者今（1日）午到銅鑼灣分店視察，暫未見長長人龍。有顧客在記者告知下，始知道明日起停結業消息，十分驚訝，自覺十分幸運；又有顧客得知結業消息後，特意前來一試，不過則不感可惜，認為隨處都有類似飲品。

香港幸福堂銅鑼灣分店今（1日）突然公布，明日（2日）起暫停營業。（黃詠榆攝）

記者今（1日）午到銅鑼灣分店視察，雖然正值公眾假期，但暫未見人龍，不少顧客更指不用排隊，等10分鐘便取得飲品。

結業前買新年第一杯奶茶 顧客稱會更加珍惜

其中顧客魏小姐指，自己在朋友強烈推介下，決定一嚐銅鑼灣幸福堂的飲品，在記者告知下，她始知道明將停業消息，感到十分驚訝。她認為十分可惜，對於能在停業前一嚐，「都好幸運，2019年第一杯珍珠奶茶，應該會更加珍惜，當知道佢就嚟停業。」她相信停業對顧客而言是很大的損失，「平時都見到好多人排隊，有咗佢可能都吸引好多旅客。」她認為，幸福堂飲品的珍珠不錯，大讚十分軟熟和彈牙。

在結業前一日剛好買到銅鑼灣分店飲品的李小姐自言，早已嘗過台灣的幸福堂飲品，所以不會認為「好好彩」。分店即將結業，她坦言不覺可惜，指今日因男朋友想喝才陪其一試，「好憎排隊！」她認為，台灣的更好飲，在香港買到的反而「有陣奶精味」。

有顧客在記者告知下，始知道明日結業的消息，感到十分驚訝。（黃詠榆攝）

而另一顧客陳小姐則經朋友通知，才得知分店明日停業消息。她坦言不覺可惜，「執咗都唔會（可惜），仲有好多選擇。」平日幸福堂門前不時大排長龍，陳則指以往未曾排隊買，「我唔會為咗杯嘢飲排咁耐，嘥時間！」

劉小姐同樣也是收到朋友轉發停業訊息，「好似話打官司，所以結（停）業」，因而特意前來一試。她認為自己在結業前成功購買，尚算幸運。被問及會否感到可惜，她爽快道：「唔會呀，隔離有一模一樣。好多地方都有！」另一顧客李小姐自言，早已嚐過台灣的幸福堂飲品，她認為台灣的更好飲，在香港買到的反而「有啲奶精味」；她也說不覺可惜，指今日因男朋友想喝才陪他一試，「好憎排隊！」。