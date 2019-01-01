【幸福堂風波】本港三店各自經營　元朗店續營業：做到做唔到為止

台灣幸福堂總公司及香港幸福堂代理商晨康國際早前分別入稟高等法院，互告對方侵權。香港幸福堂銅鑼灣分店今（1日）突然公布，明日（2日）起暫停營業。 今日下午近5時，幸福堂元朗加盟店繼續門庭若市，維持最少15人排隊，負責人何先生表示會繼續營業，「做到做唔到為止」，他透露台灣方面拒絕溝通，直斥對方幼稚。

元朗幸福堂今日如常營業，不少人光顧。（朱雅霜攝）

30多歲負責人首次創業：諗住玩吓

幸福堂元朗店加盟店負責人之一何先生表示，了解現時台灣幸福堂總公司及香港幸福堂代理商晨康國際之間的糾紛，由於雙方正「打官司」，認為晨康無法為元朗店提供協助，「擔心都冇辦法，都唔知邊個啱、邊個錯，繼續做，做到做唔到為止。冇咗呢個牌子唔會死，幸福堂不代表全世界！」

這次是30多歲的何先生首次創業，鑑於幸福堂並非大品牌，加盟費較低，「諗住玩吓」，遂與另一負責人陳先生開設元朗店，9月至今僅開張三個多月。他慨嘆：「遇着台灣、遇着幸福堂呢個牌子唔好彩！得佢會同代理商爭嗌到咁。」

幸福堂進駐元朗後，吸引到不少街坊前來光顧。（朱雅霜攝）

批台灣幸福堂拒絕溝通

何先生表示，店內的材料均是香港代理商提供，對於台灣方面曾指香港幸福堂使用非台灣幸福堂材料，他直斥：「算啦，講咗咁耐，佢如果想自己開（哺）咪早啲決定自己嚟香港開，仲執着材料、個名嘅問題，冇意思啦！」他強調現時的材料包裝顯示「台灣製造」，又指台灣幸福堂「嘈埋呢啲嘢冇意思，細路仔咁！」

開店數月，何先生指現時生意理想，顧客回饋亦指好飲，現時仍會繼續營業，他坦言台灣方面令他感到有壓力：「香港代理商有資料畀我哋睇有同佢哋（台灣）溝通，係台灣拒絕同我哋溝通。」何先生不擔心要結業，「冇乜經濟壓力。」

林小姐三個多月來第四次到幸福堂元朗店購買黑糖珍珠鮮奶。（朱雅霜攝）

粉絲揚言日後不會光顧台灣幸福堂自家店

香港幸福堂元朗店粉絲林小姐已是三個多月來第四次買黑糖珍珠鮮奶，「佢啲黑糖幾好飲！」她批評台灣幸福堂「好唔公道」，「你當初唔好賣代理畀人嘛！如果冇代理、抄襲就話唔啱啫！跟正法律程序、做生意方式同你買（代理權）㗎嘛！」她早前得悉香港幸福堂可能結業，今日購買時便說「有得飲好飲」，並說「將來台灣（幸福堂）嚟開，我唔會飲，我為啖氣！」

顧客陳小姐今日自九龍入元朗探朋友，車上看新聞得知銅鑼灣店停業，決定順道光顧元朗店，「幸福堂執喎，去飲囉！」她過往未曾光顧過幸福堂或同類知名手搖飲品店，今次以30元購買黑糖珍珠鮮奶，覺得「幾好飲」。關於幸福堂的糾紛，她認為同類品牌很多，少一間不可惜，強調「真假對我嚟講好重要」。

幸福堂台灣總公司總裁國際有限公司於上周入稟，控告香港代理商晨康國際有限公司及公司董事余毅龍侵權，香港代理商設於銅鑼灣的分店將於明日（2日）暫停營業。翻查資料，本港三間加盟店分別由不同公司經營，銅鑼灣分店為晨康國際有限公司，其公司董東為余毅龍，公司於去年6月中創立至今；尖沙咀加拿分道分店的擁有人則為陸布昌企業有限公司，董事為伍健佳，並由去年8月中創立。另外，由於元朗分店則未有資料顯示。