元旦1193名長者按平安鐘求助　過去一日10名長者因低溫入急症室

強烈冬季季候風持續影響廣東，香港今日（1日）天氣繼續寒冷，醫院管理局公布，由昨日下午5時至今日下午5時，公立醫院共收到10名病人因低溫而需送往急症室接受治療個案，包括6女4男，年齡介乎60至101歲。 踏入2019年的18小時內，共有1193人次使用過長者安居協會平安鐘服務，當中有94人需要送院治療。

截至今日（1日）下午5時，過去一天共10名長者因低溫入院。（資料圖片／余俊亮攝）

截至今日下午5時的24小時內，公立醫院收到10名病人因低溫而需送往急症室接受治療個案，包括6女4男，年齡介乎60至101歲。

醫管局發言人指，出現低溫症的主要原因，是身體失去的熱量較製造出來的熱量多，以致體溫下降至攝氏35度以下。人體器官機能要在某個合適的溫度下才能正常運作，如攝氏35至40度，低於35度便屬於低溫症。當人體體溫持續下降至攝氏28至30度，則屬危險期，體內任何器官，包括腦部，都可能受到破壞，患者隨時有生命危險。

2019年元旦凌晨至晚上6時，有1193名長者使用長者安居協會的平安服務，包括平安鐘和隨身寶，其中94人送院，主要因為氣促及心臟不適。

天文台指本港地區今晚多雲，有幾陣雨，天氣寒冷，市區的最低氣溫約攝氏12度，新界再低兩三度。而明日市區最高氣溫約14度。吹和緩偏北風，風勢間中清勁。展望星期四仍有一兩陣雨，隨後一兩日氣溫將會逐漸回升。