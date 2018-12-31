【寒流襲港】奪命低溫迎2018除夕夜　露宿者瑟縮寒風中「打地鋪」

三日前（28日）本港迎來歷年「第二遲」的寒冷天氣警告，雖為2018年添上一個冰冷的尾聲，惟寒流無情，醫管局指昨日（30日）已最少有六人因低溫而送院，其中一名90歲老婦更不幸猝逝，一名半百男子則情況嚴重。

踏入2018年最後一日的凌晨時份，各區徘徊在9至12度低溫，雖然民政事務總署已在各區開放共18間臨時避寒中心，但仍有不少露宿者瑟縮在外。其中深水埗通州街公園近南昌街涼亭，便有約10人棲身於寒風之中，眾人雖備有多張床褥被氈，但寒風凜冽下「打地鋪」，部分人仍需以超市手推車拉起布簾擋風，而附近則不時有警員巡邏，反罪惡的同時亦留意露宿者健康狀況。

醫生提醒市民，特別是長者等體弱人士，若長期處於低溫地方，很可能出現低溫症，輕則心跳減慢、血壓下降；重則神智不清、肝腎功能受損，甚至死亡。體弱人士應盡量留在室內。

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18間臨時避寒中心的位置如下： 香港區： 中西區－西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓三樓西營盤社區綜合大樓社區會堂 東區－銅鑼灣福蔭道7號銅鑼灣社區中心 南區－鴨脷洲利東邨利東社區會堂 灣仔－灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心 九龍區： 九龍城－紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂 觀塘－藍田啓田道71號藍田（西區）社區中心 深水埗－深水埗昌新里１號南昌社區中心 黃大仙－慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心 油尖旺－油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心 新界區： 離島－東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂 葵青－葵涌大窩口道15號大窩口社區中心 北區－粉嶺祥華邨祥華社區會堂 西貢－將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂 沙田－沙田隆亨邨隆亨社區中心 大埔－大埔鄉事會街2號大埔社區中心 荃灣－荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂 屯門－屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心 元朗－元朗朗屏邨朗屏社區會堂