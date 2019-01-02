【首置上車盤】韋志成：揀樓前按市價調整折扣　樓價跌新盤或蝕本

市區重建局日前公布首置上車盤土瓜灣「煥然懿居」賣樓詳情，市建局行政總監韋志成於商業電台節目《在晴朗的一天出發》透露，近期樓價下跌，市建局會於「煥然懿居」5月或6月揀樓前，再找專業測量師估價，若市價持續下跌不排除調整現時「六二折」的折扣率，而折扣率暫未設下限。 他又預計若將全部三房單位、車位等按市價賣出，項目有望收支平衡；不過樓價下跌的環境下，虧損機會大。

市建局行政總監韋志成。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成透露，現時訂定以市價62折發售的首置盤「煥然懿居」，其折扣率並非最終定案。由於市價浮動，市建局會於五月或六月買家揀樓前，再請測量師估算樓價，若樓價持續下跌，很可能會調整折扣率，並指市建局無就折扣率設下限，但他不就調整幅度作揣測。

市建局：首置盤項目虧損機會大

韋志成又指，今次開售的首置單位，會令市建局少收約11、12億元，但有部份三房單位及車位仍未發售，他估計若連同未發售的單位和車位能以現時市價賣出，料可令項目收支平衡，不過若樓市下跌，則虧損機會較大。

過去數年市場有較多「細單位」，韋志成認為未來的首置盤可配合市場需求，增加大面積單位和兩房單位。

市建局向來自負盈虧，韋志成指推出「煥然懿居」是基於目前財政狀況健康，以及可助政府了解市民對首置盤的接受程度，若虧損不會問政府收差價。他續指若日後再推出資助房屋，需再跟政府詳細商討，若有特別意義市建局樂意去做。