【首置上車盤】煥然懿居「樓王」揭盅！入伙「撞正」對面地盤施工

位於土瓜灣馬頭圍道、由市建局推出的首個港人首置上車盤「煥然懿居」，市建局今日（31日）正式公布價單及樓書。 根據市建局資料，「煥然懿居」最貴單位隻價高達660.5萬元，成為今次項目的「樓王」！這個「樓王」屬於項目第二座的最高層的36C單位，是最大面積的兩房設計，實用面積達507呎。不過，單位面向市建局另一發展項目春田街/崇志街，該項目2025/26年才落成，料「煥然懿居」住戶入伙後，要承受該地盤工程噪音及空氣污染。 另外，面積僅261呎的第一座36樓C室開放式單位，間隔「開門見廁」，卻成為項目中最高呎價的單位，呎價高達13,969元。

首置盤單位面積約260至507平方呎。（資料圖片）

市建局公布首個首置上車盤「煥然懿居」的銷售細節，單位價格介乎314.2萬至660.5萬元，單為面積介乎261平方呎至507平方呎。

「首置盤」的單位包括開放式、一房及兩房單位，分別有114個、254個及82個。市建局指出，開放式單位的實用面積為261至284呎，售價為314萬至380萬元；一房單位實用面積為281至404呎，售價為345萬至549萬元；而2房實用面積則為445至507呎，售價為566萬至661萬元。

「樓王」對正地盤噪音

根據價單，「煥然懿居」的「樓王」位於第二座，屬於最高層36樓的C室單位。單位實用面積達507呎，是項目的最大面積單位，呎價為13,028元。

單位設兩房一廁，更有露台及工作平台。值得留意是，「樓王」面向市建局的春田街/崇志街發展項目，項目日後將提供約310個住宅單位，預計落成日期為2025/26年。換言之，在該項目落成前，住客或要面對地盤噪音。

+ 3 + 2

最貴呎價達1.39萬元 單位僅261呎

另外，項目的最貴呎價單位是第一座36樓C室，實用面積僅261呎，屬項目的最細單位。雖然單位屬於開放式設計，售364.6萬元，但呎價高達13,969元！

該單位不設露台及工作平台，雖然打開後大門，並非直望浴室門口，但開門已是廁所。由於單位無房間，日後住戶遷入後，大床必須放置大廳中，或會受油煙影響。

+ 7 + 6 + 5

最平單位或以樓景為主

至於項目的最平單位，僅售314.2萬元，同樣屬於第一座C室單位，位於6樓。撇除商鋪樓層，該單位位於第二低層。而項目單位同樣日後同樣要面對地盤噪音，當春田街/崇志街發展項目落成後，由於售價較便宜單位大多位於較低樓層，預料將會以「樓景」為主。

市建局早前指出，會為買家提供優惠按揭，透過香港按揭證券公司給予最高九成按揭。換言之，若購買最便宜單位，買家只須支付31.4萬元首期，即可成功「上車」。

不少單位設黑廁

另外，是次項目亦有不少「黑廁」單位（即廁所不設窗）。就售樓說明書所示，第一座的D、E單位，以及第二座的D、E、F單位，廁所同樣屬於「黑廁」設計。

「煥然懿居」的入息及資產方面，二人或以上家庭每月總入息介乎57,001至74,100元，一人申請者則介乎28,501至37,050元；二人或以上家庭及一人申請者的資產限額，則分別為255萬元及128萬元。

項目將於1月3日起派表及接受申請，至同月23日晚上7時截止，申請為240元。申請者可選擇親身到大角咀福全街6號「市建一站通」取表，亦可選擇網上下載表格。至於遞交表格，亦可選擇親身、網上或郵寄交表。