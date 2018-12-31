【首置上車盤】煥然懿居開放式單位不設洗衣機　設付費共享洗衣廊

市建局今日（31日）公布首個首置盤項目「煥然懿居」的銷售詳情，當中450個單位以首置形式出售，售價定為市價六二折。單位面積介乎261呎至507呎，而82%單位為開放式及一房單位，其餘則為二房單位。 惟開放式單位於交樓時不會有洗衣機配備，但大廈則設有共享洗衣廊供住客使用，不過須額外付款；另外亦設有共享儲物空間，不過未定詳情。 此外，單位亦有加入智慧原素，設家居智能顯示屏，可查看煤氣量、用電量、水量及當層的垃圾量等。

開放式單位未有配備洗衣機。（張嘉敏攝）

位於馬頭圍道、市建局推出的首置項目「煥然懿居」，將於1月3日接受申請。市建局今日公布單位資料，及各項詳情。

450個首置單位內以開放式及一房單位為主，當中114個為面積介乎261至284平方呎的開放式單位；而254個為一房單位，實用面積介乎281平方呎至404平方呎。

一房單位設洗衣機 開放式單位不配備

一房單位內會配備微波爐、爐頭、雪櫃、洗衣機等用具，惟開放式單位內將不會配備洗衣機。市建局表示，大廈第一座的3樓平台內設有共享洗衣廊，內設6部洗衣機及6部乾衣機，供兩座大廈的住客共同使用，不過住客須額外付費。市建局指，開放式單位內同樣設有接駁洗衣機的接駁渠頭位，業主有需要可自行安裝。

設家居智能顯示屏 可查看水電煤等用量

另外，項目加入智慧原素，如設有建築信息模型（BIM），可自動計算單位實用面積。而單位內有家居智能顯示屏，可查看煤氣量、用電量、水量及當層的垃圾量等，同時可透過顯示屏查看洗衣廊的使用情況。項目加入共享原素，除共用洗衣廊外，仍有共享儲物空間，不過未定詳情。

被問及首置單位以細單位為主，市建局行政總監韋志成稱，單位的分配基於市場需求，相信能滿足買家需要。他又稱，於第二座內有43個非首置單位，當中29個為三房單位，其餘則為細單位。

市建局表示，項目將於1月3日至23日接受申請，於明年3月抽籤，6月揀樓，料2020年入伙。

「煥然懿居」示範單位直擊：

+ 9 + 8 + 7

區內經營洗衣店近25年的黎先生及黎太太表示，不期望「煥然懿居」落成後能帶動生意，指近年市民供樓負擔大，不願意花錢洗衣。(侯彩琳攝) 鄰近多洗衣店 店主：供樓負擔重、住戶未必肯花錢洗衣 另一方面，記者在「煥然懿居」現場視察，發現距離「煥然懿居」約5分鐘路程的崇潔街及崇志街，是設有數間洗衣店。而在距離約10分鐘路程的庇利街及啟明街，亦有24小時自助洗衣店，收費為每25分鐘每機25元，乾衣則為每40分鐘每機30元。

附近洗衣店店主李小姐指，因附近都不少劏房單位，平時亦有人光顧洗衣店，而附近洗衣店較多。 至於在區內經營洗衣店近25年的黎先生及黎太太表示，不期望「煥然懿居」落成後能帶動生意。因近年市民供樓負擔越來越大，故更不願意花錢洗衣，始終「洗衣店並非生活必須品」，近年顧客多為年輕單身人士和劏房住戶。而近年新開設的24小時洗衣店亦對生意有衝擊。

「煥然懿居」附近設有數間洗衣店。(侯彩琳攝)