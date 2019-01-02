【土地大辯論】尹兆堅憂政府借私人遊樂場契約檢討不收回高球場

土地供應專責小組日前提交公眾諮詢的報告，當中建議可先收回32公頃的粉嶺高爾夫球場，餘下140公頃的高球場土地，則需待民政事務局就私人遊樂場契約的檢討結果「作通盤考慮」。 立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅對此表示擔憂，他指官員及高球界對報告的回應不尋常地靜，似是「風雨欲來的沉寂」，他擔心民政事務局的檢討報告會成為政府的下台階，最終會決定不收回高球場。

土地供應專責小組主席黃遠輝（左）及副主席黃澤恩就未來增加土地選項，早前向政府提交報告。（資料圖片／洪嘉徽攝）

土地供應專責小組日前提交最終報告，建議短期可先收回32公頃的粉嶺高爾夫球場土地，餘下的140公頃，小組僅指出，「備悉政府在收到小組的建議後，將連同民政事務局的檢討結果，就包括粉嶺高爾夫球場在內的個別私人遊樂場地契約用地的未來用途作通盤考慮」。

議員：憂民政局報告成下台階 最終無法收回高球場

立法會議員尹兆堅直言，土供報告出爐後，政府官員未有如土地大辯論之初積極發聲，連高爾夫球界人士亦「不尋常地靜」，他質疑是否有在內部派「定心丸」。

尹兆堅又指政府提及要考慮民政事務局將於一月或二月提交的私人遊樂場地契約檢討結果，擔心政府會以此作下台階，例如強調體育界有貢獻、最終只要求高球場補地價了事，無法收回高球場。

粉嶺高球場面積逾170公頃。（資料圖片）

尹兆堅又形容本港土地供應的短缺是「水浸眼眉」，但專責小組建議收回32公頃高球場土地，並非如小組所指對高球場影響較小，實際上只會令周邊交通配套做得不足，反而將整個高球場收回，才可以完整地發展一個社區。