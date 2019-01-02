【土地大辯論】高爾夫聯盟：全球無公投剔走體育設施　諮詢極荒誕

土地供應專責小組前日（12月31日）向政府提交最終報告，綜合五個月以來的公眾諮詢意見，提出八個優先發展的土地選項，當中亦有建議局部收回粉嶺高爾夫球場。 香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂今日（2日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，香港作為國際都會「連個似樣啲嘅高爾夫球場都無」，難怪近年愈來愈少公司願意在本港設亞洲區總部。 立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅形容劉的說法新穎，強調高球場所在地是官地，高球場已用了百多年，反對人士應明白土地屬性。

香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂。（資料圖片／盧翊銘攝）

土地供應專責小組建議「優先處理」8個土地選項，3個涉及短中期，包括發展新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場，另有5個中長期選項，涵蓋維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區，料可釋出約3,000公頃土地。

高爾夫大聯盟：收回高球場 會令國際公司不願在港設亞洲區總部

香港高爾夫大聯盟召集人劉家樂出席電台節目時指出，有不少行業都需要在高爾夫球場談生意，而香港作為國際都會，「連一個似樣啲嘅高球場都無」，運動配套缺乏，解釋了為何近年愈來愈少公司在香港設亞洲區總部的原因。

劉家樂續批評，全球無一個國家會以公投剔走運動設施，指諮詢「極度荒誕」，又強調高爾夫球國際賽事需要地方放置攝影器材，即使是局部收回高球場亦會令國際賽事不在港舉行。

立法會議員尹兆堅早前批評小組方案保守。（資料圖片／洪嘉徽攝）

尹兆堅：「限米煮限飯」 建屋量少全因無地可起

立法會房屋事務委員會副主席尹兆堅指劉家樂的說法新穎但不合符常識，強調高球場是官地，政府有權收回，亦應顧及社會上最迫切的需求，如房屋、醫療等需求。他指政府目前未能預測2023年之後的建屋量，主因是無地可起，社會必須「限米煮限飯」，反問2020年到期的官地「點解唔收得」。

尹兆堅認同有部份人士會使用高球場傾生意，但認為不應將此形容為保留高球場的絕對因素。