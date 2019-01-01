【土地大辯論】市民意見書吐苦水　嘆無空間做愛、房租貴到想自殺

土地供應專責小組昨日（31日）提交最終報告。小組除了向公眾公開報告內容外，亦將諮詢期間收到約6萬份的公眾意見列載到網上。根據意見書內容，市民不單表達對土地選項的意見，更向他們「大吐苦水」，大談自己的住屋困境及慘況。 有「無父幹」的年輕人指出，香港青年面臨嚴重的空間不足問題，每次帶女朋友回家「做親密行為」時都要提心吊膽，擔心聲音會影響旁邊房間睡覺的父母；亦有單親父母指出，現時房租昂貴，過去雖然多次抽居屋，但無一次中籤，直言：「生命無希望，有幾次有自殺的念頭。」

「土地大辯論」早於去年9月結束，小組昨日（31日）提交最終報告。（資料圖片）

青年：做愛時要壓抑聲音

有青年人向小組在提交的書面意見中說，自稱自己是「無父幹」、對香港社會感絕望的大學畢業生。他直言，現時青年面臨嚴重的空間不足問題，他每星期都會帶女朋友回家一次，做愛時都要提心吊膽、壓抑聲音，生怕騷擾到旁邊房間睡覺的父母。

他又說，雖然希望與女友搬出去組織家庭，但現時樓價高企，難以負擔，儲蓄追不上飆升的樓價，令他感到無力。

以我自己為例，每星期我都會帶女朋友回家一次，而每當我們做一些親密行為的時候，我們總要提心吊膽，盡量壓抑聲音，怕騷擾到旁邊房間睡覺的父母。 意見書內容

同時，另一大學畢業生又稱自己無「家庭靠山」，亦不能像局長司長的子女般到外地就學就業或生活。他說，雖然18歲時已申請公屋，但在計分制下，現時只有數十分，直言：「40歲都唔知輪到我未。」

有市民指出，過去多次抽居屋不成，曾有數次自殺念頭。（土地供應專責小組網頁） 單親爸爸多次抽居屋不成：有幾次有自殺的念頭 有市民指出，自己來自單親家庭，現時獨力撫養女兒，只憑自己努力生存。不過他卻形容，現今香港只懲罰努力的人。他解釋，雖然現時任職護士，月薪有3萬多元，但租金已佔收入一半，應付稅項、女兒書簿費、交通等，收入幾乎所剩無幾，又說：「生命無希望，有幾次有自殺的念頭。」 他指出，過去雖然多次抽居屋，但無一次抽中可揀樓，這些年抽居屋的報名費已過千元。他現時的收入已超過輪候公屋資格，反問：「我是否雖（需）不工作輪候公屋？」

生命無希望，有幾次有自殺的念頭。 意見書內容

土地供應專責小組已提交最終報告，建議政府優先發展8個選項，涉逾3,000公頃土地。（資料圖片）

土生土長香港人：樓價漲到瘋狂地步​

另外又有市民指，自己是土生土長香港人，除了9年的免費教育外，多年來無受惠於政府福利。信中提到：「我辛辛苦苦的工作，希望儲點錢可以買一個小小的安樂窩，但相信希望越來越來渺茫，每年樓宇漲幅已經不理性，達致瘋狂地步。」

他希望，政府可全面開闢土地，包括棕地、填海等，又說：「那些環保人士或既得利益者反對，請他們為一代著想，不要自私自利，可能他們未住過劏房及捱貴租，那些不吃人間煙火的環保戰士，請他們理性一點。」