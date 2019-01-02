香港哥爾夫球會於多份報章刊登聲明　促政府全面保留高球場

土地供應專責小組剛發表的報告，建議收回粉嶺高球場部分土地。持有該球場的香港哥爾夫球會今日（2日）在多份報章刊登措詞強硬的聲明，指球場具生態及歷史價值，亦對香港運動，以至本港國際地位存有貢獻，強烈要求保留整個粉嶺球場。

香港哥爾夫球會今日（2日）在明報、東方及星島等多份報章中刊登措詞強硬的聲明，促政府保留整個粉嶺球場。（文雪萍攝）

香港哥爾夫球會在聲明中指出，對土地供應專責小組建議政府收回粉嶺球場一部分作為土地供應選項表示極度失望，形容建議忽略了粉嶺高爾夫球場對本地高爾夫球發展所作出的努力、生態和歷史價值，以及球場對香港國際地位所作出貢獻。

場內保育價值甚高 有可追溯至明朝及清朝的古墳

聲明中形容，粉嶺球場是本港唯一可舉辦如「香港高爾夫球公開賽」等世界級國際賽事的球場；又形容場內保育價值甚高，有可追溯至明朝及清朝的古墳、過百年樹齡的細葉榕、屬國家一級保護植物的水松林，以及唯一受保護的昆蟲物種裳鳳蝶等。聲明稱，局部發展方案亦會無可避免地對場內歷史價值及自然生態攘成無可挽救的破壞。

改為建屋會令粉錦公路擠塞問題惡化

香港哥爾夫球會亦在聲明中重申，場地一直開放予非會員和香港高爾夫球港隊成員使用，批評方案將嚴重限制港人參與高球運動的機會，影響數以萬計港隊球手、高總成員、高球愛好者及相關行業人士等。若將球場改為建屋，將令粉錦公路的交通擠塞問題惡化。

文末重申，不論是部份或全面發展方案，均對香港高球運動，以致整體體育持續發展帶來不利的影響，促政府全面考慮粉嶺球場對香港的價值。