【土地大辯論】長和高層公司信箋撐粉嶺高球場：若收回將影響業務

土地供應專責小組昨日（12月31日）趕及於2018年結束前遞交最後報告，報告建議政府優先發展8個選項，其中包括局部收回32公頃粉嶺高球場建屋。 公眾諮詢期間，小組一共收到6.83萬份公眾意見，其中高球場一直甚為爭議，且支持保留和收回建屋雙方相當「兩極化」。有市民在提交的書面意見指出，政府應收回球場，更疑「爆粗」宣泄不滿。不過，不少高球界人士一同反對發展球場，有外國球會亦去信予小組要求勿動高球場，亦有持持保留人士揚言「只有愚蠢的人才會選擇在球場建屋」（Only foolish people would build on a golf course）。 另外，「和黃中國」董事總經理杜志強以公司信箋提交意見，稱其公司是香港重要的僱主及納稅人，一旦發展高球場，他們將不能在球場招待生意伙伴，生意將受影響。

土地供應專責小組主席黃遠輝（左）及副主席黃澤恩就未來增加土地選項，昨向政府提交報告。（洪嘉徽攝）

經歷五個月的「土地大辯論」，專責小組透過電話、電郵、傳真等方式，共收到68,300份來自不同團體或個別人士的意見。

疑「爆粗」要求收回高球場建屋

根據最終報告，雖然小組建議局部收回32公頃粉嶺高球場發展，但在逾六萬份的公眾意見中，不少人提出收回球場釋出用地，卻甚少明確提及局部收回球場。

意見普遍認為，球場平整且面積大，現行租約2020年約滿後，政府應收回建屋。此外，亦有人認為球場被收回後，可到西貢郊野，甚至內地重置球場。

有市民提交意見時語氣激動，更疑似「爆粗」。（土地供應專責小組網頁）

信中提到，他們只求安居業樂，希望政府可釋出球場用地。（土地供應專責小組網頁） 不少市民提交意見時語氣激動，更疑似「爆粗」。當中一份電郵意見，寫有「拆Ｘ咗個Golf Court（球場）……咪夠地。」另有人寫「Ｘ佢哋。你有錢就應該去外國打，去那些好靚的高球場打（球），深圳大把啦。」小組指若意見載有不雅內容，專責小組會盡量把它們刪除，其餘內容則會完整地刊登，因此相關用語都被遮蓋。

粉嶺高球場佔地172公頃，香港高爾夫球會現以1,000元地價承租。（資料圖片）

英球會：高球手死亡率比一般人低

有關高球場的意見卻相當「兩極化」。根據書面意見內容，不少香港哥爾夫球會會員，甚至世界多個球會都要求保留球場，呼籲小組勿發展球場，當中包括來自加拿大「The Royal Montreal Golf Club」、英國的「Royal Blackheath Golf Club」、「Royal Cinque Ports Golf Club」等。

來自英國的「Burnham and Berrow Golf Club」更在意見書中表示，有調查指相對無玩高球運動的人，高球手的死亡率較低，故球場不應用作建屋發展；更有支持保留高球場的意見指出，只有愚蠢的人才會選擇在球場建屋（Only foolish people would build on a golf course）。

球會會員稱可考慮發展郊野公園 比球場更適合

有球會會員指出，相信提出收回球場發展的人，都是出於政治原因，更直言：「對這些以政治掛帥、個人利益為依歸的所謂為民請命議題，我絕不認同。」

該名會員又指，香港並不缺地，其中大量郊野公園和棕地，以及很多尚待活化的工業樓宇可供考慮。該會員形容，這些土地大多「無歷史價值」，故絕對比粉嶺高球場更加適合發展。

發展粉嶺高球場為最具爭議的選項之一。（資料圖片）

「和黃中國」董事總經理亦提交意見，信中印有公司標誌。（土地供應專責小組網頁） 和黃中國董事總經理：公司業務將受影響 此外，「和黃中國」董事總經理杜志強亦提交書面意見，意見書以公司信箋撰寫，更自稱公司是球會會員。他表示支持保留粉嶺高球場，又稱其公司是香港重要的僱主及納稅人，其生意伙伴有時會到訪香港，且常到粉嶺高球場會面，伙伴對球場的設施都表示讚賞。 他指出，一旦球場被收回，他們的生意將受影響。他又指，即使球場被局部發展，球場亦變得不一樣，希望小組將球場剔出。

「和黃中國」董事總經理杜志強，他亦是「和黃中國醫藥科技」的執行董事及主席。（和黃中國醫藥科技有限公司網頁圖片）

和黃中國為長江和記實業（長實）旗下和記黃埔子公司，資料顯示，長和資深顧問李嘉誠是深水灣高球場常客，而深水灣高球場與粉嶺高球場同屬香港哥爾夫球會（Hong Kong Golf Club）。

尹兆堅：反對理由可笑

民主黨立法會議員尹兆堅指出，雖然無證據顯示杜志強的意見書代表公司，也有可能只是個人意見，不過他指出，杜身居公司高位，應明白利用公司信箋的隱含意思，信件列有「和黃中國」標誌，而土供組部分成員或與該公司有關係，他們收到信件時，或會受到無形壓力，影響小組決定。

他批評信內的反對理由可笑且不合理，又反問：「為何一間大國際公司，一定要去某地方傾生意先得？」