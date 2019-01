【土地大辯論】長和高層公司信箋撐粉嶺高球場：若收回將影響業務

經歷五個月的「土地大辯論」,專責小組透過電話、電郵、傳真等方式,共收到68,300份來自不同團體或個別人士的意見。

疑「爆粗」要求收回高球場建屋

根據最終報告,雖然小組建議局部收回32公頃粉嶺高球場發展,但在逾六萬份的公眾意見中,不少人提出收回球場釋出用地,卻甚少明確提及局部收回球場。

意見普遍認為,球場平整且面積大,現行租約2020年約滿後,政府應收回建屋。此外,亦有人認為球場被收回後,可到西貢郊野,甚至內地重置球場。

英球會:高球手死亡率比一般人低

有關高球場的意見卻相當「兩極化」。根據書面意見內容,不少香港哥爾夫球會會員,甚至世界多個球會都要求保留球場,呼籲小組勿發展球場,當中包括來自加拿大「The Royal Montreal Golf Club」、英國的「Royal Blackheath Golf Club」、「Royal Cinque Ports Golf Club」等。

來自英國的「Burnham and Berrow Golf Club」更在意見書中表示,有調查指相對無玩高球運動的人,高球手的死亡率較低,故球場不應用作建屋發展;更有支持保留高球場的意見指出,只有愚蠢的人才會選擇在球場建屋(Only foolish people would build on a golf course)。

球會會員稱可考慮發展郊野公園 比球場更適合

有球會會員指出,相信提出收回球場發展的人,都是出於政治原因,更直言:「對這些以政治掛帥、個人利益為依歸的所謂為民請命議題,我絕不認同。」

該名會員又指,香港並不缺地,其中大量郊野公園和棕地,以及很多尚待活化的工業樓宇可供考慮。該會員形容,這些土地大多「無歷史價值」,故絕對比粉嶺高球場更加適合發展。

和黃中國為長江和記實業(長實)旗下和記黃埔子公司,資料顯示,長和資深顧問李嘉誠是深水灣高球場常客,而深水灣高球場與粉嶺高球場同屬香港哥爾夫球會(Hong Kong Golf Club)。

尹兆堅:反對理由可笑

民主黨立法會議員尹兆堅指出,雖然無證據顯示杜志強的意見書代表公司,也有可能只是個人意見,不過他指出,杜身居公司高位,應明白利用公司信箋的隱含意思,信件列有「和黃中國」標誌,而土供組部分成員或與該公司有關係,他們收到信件時,或會受到無形壓力,影響小組決定。

他批評信內的反對理由可笑且不合理,又反問:「為何一間大國際公司,一定要去某地方傾生意先得?」

杜志強書見書部分內容:

我們是香港很重要的國際公司,子公司「和記中國醫療科技」在紐約納斯達克和倫敦證券交易所上市,市值約為50億美元。我們是香港的重要僱主和納稅人,業務依賴合資企業及跨國公司的合作,如美國禮來公司、瑞士雀巢公司和英國阿斯利康。我們的生意夥伴定期到港參加會議,公司會在香港高爾夫球總會招待他們,他們對球場的設施留下深刻印象,並會經常到港,因他們期待會議後到球場打高球。

如果我們無法在球場招待商業夥伴,業務將受到負面影響。即使只有部分土地改作住宅發展,球場亦變得不一樣,香港將失去其對高級國際商業領袖的獨特吸引力。

(We are very important international company based in Hong Kong. One of our subsidiary Hutchsion China Meditech Ltd. is listed on Nasdaq in New York and on the London Stock Exchange. Our market cap is approximately USD$5 Billion. We are an important employer and tax payer in HK. Our business depends on our joint ventures and collaboration with MNCs including companies like Eli Lilly of the USA, Nestle of Switzerland and Astra Zeneca in the UK. Our business partners regularly visit HK for business meetings. We regularly entertain our multinational business partners at HK Golf Club Our multinational business partners are impressed with the facilities at the HK Golf Club and regularly come to visit HK because they look forward to play golf at the HK Golf Club after business meetings.

Our business will be negatively affected if we are unable to entertain our business partners at the HK Golf Club. It will not be same even if part of the land of HK Golf Club is taken away for residential development. Hong Kong will lose its unique attraction to senior international business leaders for having a truly world class golfing facility.)