環保署宣布收緊環保商用車認可標準　4月起生效

環保署今日（2日）公布，由今年4月1日起，會收緊環保商用車的認可標準，發言人指，首次登記的重型商用車將收緊至歐盟六期診斷系統階段C；的士的法定排放標準亦會於9月1日，收緊至歐盟六期c診斷系統歐盟六期2。發言人續稱，現時環保商用車可享有首次登記稅寬減率，希望透過是次收緊，確保寬減只供予排放表現優於法定廢氣排放要求的車輛。

汽車廢氣排放，是本港路邊空氣污染的主要來源。（資料圖片）

自2008年起，政府為環保商用車的首次登記稅提供寬減，寬減率介乎30%至100%，藉此鼓勵車主選用排放性能，比當時法定廢氣排放標準更佳的環保商用車，以改善路邊空氣質素。

環保署表示，由今年4月1日起，會收緊環保商用車的認可標準，重型商用車輛（設計重量逾3.5公噸）的認可標準，將由「歐盟六期診斷系統階段A／B及排放的氮氧化物較歐盟六期排放上限至少低百分之三十」，收緊至「歐盟六期診斷系統階段C及排放的氮氧化物較歐盟六期排放上限至少低百分之三十」，即最新標準為歐盟六期診斷系統階段C。

環保署訂下的標準。（環保署文件截圖）

另外，首次登記的士的法定排放標準，亦將由今年9月1日起，由「歐盟六期b診斷系統歐盟6期1及排放的氮氧化物較歐盟六期排放上限至少低百分之五十」，收緊至「歐盟六期c診斷系統歐盟6 期2及排放的氮氧化物較歐盟六期排放上限至少低百分之八十」，即最新標準為歐盟六期c診斷系統歐盟六期2。

至於的士以外的輕型商用車輛（設計重量不逾3.5公噸）、設計重量不逾9公噸的巴士，以及設計重量逾3.5公噸的小型巴士，其認可標準則維持不變。

環保署表示，每年都會按汽車科技發展情況、市場供應情況，以及當時法定的首次登記車輛廢氣排放標準，檢討環保商用車的認可標準，確保稅務寬減只提供予具卓越排放表現的車輛。