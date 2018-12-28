【堆填區失守】被揭監管漏洞　建築廢料夾斗車避收費　環保署報警

《香港01》上周四（20日）揭發，多輛運載建築廢料的夾斗車，司機將紙皮、木板放在夾斗上掩人耳目，然後循免費通道進入堆填區倒垃圾，涉嫌瞞騙環保署。 環保署本周一（24日）回覆，已就事件報警，並披露最近兩年，分別有137及195宗司機因沒有傾倒建築廢物的「載運入帳票」，而被拒進入打鼓嶺及屯門堆填區的個案。 警方表示，案件列「求警調查」，由邊界警區人員跟進。

今年七月，《香港01》拍攝到，一輛夾斗車將建築廢料喬裝成工業廢物，並通過免費通道進入打鼓嶺堆填區。圖為該夾斗車進入堆填區後，準備通過車磅，過程很快完成，並無堆填區人員及環保署人員檢查夾斗的廢物。（資料圖片／蔡正邦攝）

環保署初稱工業廢物 後改口指屬建築廢料

《香港01》今年七月拍攝到，一輛載有建築廢料的夾斗車，未繳費就進入打鼓嶺堆填區倒垃圾。記者追蹤調查發現，多輛夾斗車涉嫌違規。就記者拍攝到的個案，環保署起初指，回收商從事回收工序所產生的殘餘廢物，是工業廢物，而紀錄顯示該車當時運載毋須繳費的工業廢物，強調是經過堆填區人員查證後獲准進入。

不過，當記者上周連同該車進入堆填區前，裝填建築廢料的航拍圖片再次查詢，署方本周一改稱，建築廢料即使經過回收工序，仍屬建築廢料而非工業廢物，但指由於個案屬數月前情況，未有證據顯示該場地曾進行涉及建築廢物的回收工序。

署方表示，已將個案交予警方跟進，研究是否涉及其他違法情況。警方發言人表示，接獲一名政府部門男職員報案，指懷疑有運載建築廢料的車輛，經毋須收費的通道進入打鼓嶺堆填區。案件列「求警調查」，由邊界警區人員跟進。

打鼓嶺堆填區的承辦商「遠東環保垃圾堆填有限公司」回覆指，支持環保署的做法，而由於個案已交警方處理，暫無進一步回應。

涉事夾斗車前往打鼓嶺堆填區前，將車泊在路邊，司機用車夾及人手，將紙皮、木板放在夾斗上，遮掩建築廢料。（資料圖片／蔡正邦攝）

無持票入場倒建築廢料被拒 個案兩年急增逾四成

此外，環保署回覆時亦首次披露，2017年及2018年的1月至11月，打鼓嶺及屯門堆填區合共有137及195宗司機因沒有傾倒建築廢物的「載運入帳票」，而被拒進入的個案（見下表）。數字顯示，今年首11個月的個案宗數，較2017年全年急增逾42%。

環保署強調，為防止違規，署方駐堆填區人員及堆填區承辦商，已加強監察進入堆填區的車輛及傾倒岀來的廢物。根據規例，若有違規者把建築廢物冒充都市固體廢物在堆填區棄置，會涉及提供不正確資料而觸犯法例，最高可被罰款十萬元。

司機因無傾倒建築廢物的「載運入帳票」而被拒進入堆填區個案 2017年（宗） 2018年

（1月至11月）（宗） 打鼓嶺堆填區 115 136 屯門堆填區 22 59 合共 137 195 資料來源：環保署

涉事的回收場位處啟德發展區。其中一個營運商「全記」的負責人澄清對司機違規做法不知情，自己亦無配合。（資料圖片／蔡正邦攝）

回收商：與違規行為無關

位於啟德的涉事回收場，屬短期租約官地，當中建築廢料的部分由「全記」及「冠科」兩間公司營運。「全記」董事區應強日前再接受訪問，澄清已按規定開立繳費帳戶，旗下的夾斗車運載建築廢料到堆填區，均有向環保署繳費。

他解釋，有其他夾斗車會到該回收場裝填建築廢料，公司會向這些司機付費，但下一步如何處置廢料與回收場無關，他亦無從規管，「載走廢料後如何處理由司機決定，例如他們可能再分揀，篩走可回收及重用的物料，剩餘的廢物才送往堆填區，完全是商業行為」。

記者並致電向「冠科」查詢，至截稿前未獲回覆。