全盒麥提莎由啡變白　顧客以為發霉即棄　製造商解釋與天氣有關

新買的麥提莎，打開竟然全部是白色？市民伍先生向《香港01》表示，前晚（1日）在荃灣7-11便利店購買了一盒尚未到期的麥提莎，惟打算品嚐時，竟發現全部變成白色。他續稱，由於家裏有貓，擔心若果麥提莎有毒，就非常危險，「唔覺意舔到有毒，死咗點算？」 麥提莎所屬的瑪氏（Mars）香港公司回覆《香港01》表示，據初步了解很可能是脂肪花白 （反霜）所致，由於香港室內及室外溫差顯著，容易使巧克力產品溶化及凝固而出現褪色現象。瑪氏強調，該情況不時會遇見，並非食品質素或安全問題，但如消費者希望更換，公司會作出適當安排。 至於7-11便利店則指，非常重視顧客的健康及安全，並有一套嚴格守則處理食品的安全及品質，在檢查該店舖內的同款產品，未有發現相關情況。

伍先生驚覺全盒麥提莎都是白色（讀者伍先生提供相片）

擔心家中貓隻誤食 即時棄掉

市民伍先生向《香港01》表示，前晚（1日，元旦）大約8時在荃灣港鐵站7-11便利店，購買了一盒到期日為2019年4月的「麥提莎牛奶朱古力盒裝90克」，不過在11時打算品嚐時，打開驚覺全盒麥提莎都是白色。他表示，當時曾懷疑是發霉，但以紙巾擦過後，外層的白色並沒有脫掉，相信並非單純發霉。由於飼養了貓隻，他表示拍照後，已即時將整盒麥提莎棄掉，直言：「（隻貓）唔覺意舔到有毒，死咗點算？」

事實上，伍先生的事件，並非單一事例。記者翻看麥提莎的Facebook專頁，都有網民留言投訴麥提莎出現同樣問題。

有網民留言投訴遇到同樣問題。（MALTESERS HK Facebook專頁截圖）

疑可可脂遇熱滲到表面再冷卻

對於啡色麥提莎變成白色麥提莎，瑪氏香港回覆表示，據初步了解，事件很可能是反霜所致，當朱古力儲放在高於攝氏25度以上的環境，便會使結晶體結構受損，內含的脂肪如可可脂，在遇熱後分解，並會滲到朱古力的表面，在遇冷後為肉眼所見。

正常麥提莎應是啡色光面。（網上圖片）

瑪氏續稱，香港室內及室外温差顯著，容易使朱古力產品溶化及凝固，因而出現褪色現象。瑪氏強調，雖然不時遇見反霜，亦非食品質素或安全問題，但公司非常認真地看待，如消費者希望換貨，可聯絡公司安排。

7-11便利店表示，非常重視顧客的健康及安全，公司有一套嚴格守則處理食品的安全及品質，並已檢查涉事店舖內的同款產品，但未有發現相關情況。

伍先生於荃灣港鐵站購買該盒有問題的麥提莎。（黃偉倫攝）

近半個月先暖後寒冷

可可脂是在製作朱古力和可可粉的過程中，來自可可豆的天然食用油，佔可可豆約一半重量，它可令朱古力有獨特的入口即化口感，一般稱為白朱古力的糖果便單是由它製成。可可脂在攝氏18至20度是固體狀，但是溫度提升到26度時便很快溶解。

翻查天文台資料，元旦當晚8時荃灣港鐵站室外溫度只有攝氏12度。不過在上月下旬的聖誕節前，如22日的冬至，荃灣日間室外氣溫達27度，如存放不當，產品很可能溶掉，到其後天氣轉冷或存放到較冷環境，當中可可脂又變成固體狀。