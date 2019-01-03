【冬季流感】高峰期首日急症室達六千人求診　逾九成公院內科逼爆

衞生防護中心昨日（2日）宣布，本港已踏入冬季流感高峰期，每一萬人口有0.43人因確診流感而需入院，較基線水平的0.2上升一倍。 醫院管理局公布，昨日全日有6,070急症室首次求診人次，較前日（1日）增加了800人次，當中1,083人需轉入內科病房。而整體內科佔用率達112%，其中基督教聯合醫院內科佔用率高達124%，是同日最高。

急症室昨日（2日）求診人次逾6,000。（資料圖片）

醫院管理局公布昨日公立醫院服務使用數據，顯示全日共有6,070人次前往急症室求診，其中以伊利沙伯醫院求診人次最多，達502人次。全日有1,083人需經急症室轉入內科病房。

午夜時內科病床佔用率方面，以基督教聯合醫院最擠迫，佔用率達124%，緊隨其後的是伊利沙伯醫院及將軍澳醫院，佔用率同為122%。15間有提供內科病成服務的醫院當中，僅得仁濟醫院的內科佔用率低於100%，即逾九成公院內科「逼爆」。

而截至今日（3日）上午10時30分，各醫院急症室的輪候時間普遍為1至2個小時，其中威爾斯親王醫院的輪候時間較長，超過5小時；明愛醫院及屯門醫院輪候時間則逾4小時。

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