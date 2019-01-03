【流感高峰】聯合醫院內科爆滿　40病床外加10張　病人睡走廊吃飯

衞生防護中心昨（2日）宣布踏入冬季流感高峰期，較去年早了約一星期，多家公立醫院更已幾近「淪陷」，昨天的整體內科病房佔用率達112%，其中基督教聯合醫院內科佔用率更高達124%，排名榜首。 《香港01》記者今（3日）在聯合醫院觀察，發現7間內科病房中，有6間都有在走廊位加床，最滿的一間病房，走廊位放置了10張病床，排滿整條走廊，病人需在走廊進食及接受部分治療，探病時間連同家屬，走廊僅餘一個身位的通道。

內科病床排滿整條走廊，病人需在走廊進食。（香港01記者攝）

聯合醫院共有7間內科病房，記者今發現，除了13樓的內科及老人科病房外，其餘6間病房都有在走廊位加床，增加的病床由5張至10張不等，當中以12A及12B最為爆滿，本來編制上容納40張病床的病房，在增加走廊位的10張病床後，佔用率達125%。

病床排滿整條走廊，只見病人需在走廊進食午餐，部分病人的床位更被屏風圍起，需在走廊進行治療。在探病時間，走廊床位旁站滿家屬，僅餘一個身位的空間作通道。

聯合醫院急症室早上擠滿求診市民。（香港01記者攝）

歲半女童發燒10日反覆未退 無奈到急症室檢查

聯合醫院急症室方面，攜同1歲半孫女求診的鍾女士指，孫女由上月24日開始出現發燒、流鼻水、咳等病徵，曾三度帶她看私家醫生，診斷她患上感冒，但服藥後病情仍反覆，「燒了10日，看了3次醫生，仍然有發燒，昨晚燒到攝氏39.4℃，燒到天光，很擔心！」她今早8時帶孫女到聯合醫院求診，惟因孫女抵醫院後又開始退燒，故被分流為第五類的非緊急個案，只能在急症室內的流感隔離區苦等，她最少等了3小時，仍未能見醫生。

鍾女士引述私家醫生指，因有痰入了孫女肺部，擔心是患上肺炎，建議她帶孫女到急症室求診並照肺，故她只能無奈繼續等待。鍾女士指，在急症室一般都要等4、5小時，「通常都會睇私家醫生，好怕來急症室，一等等幾個鐘！」

聯合醫院急症室（香港01記者攝）

急症室座位坐滿三分之二

陪同70多歲母親求診的江先生就指，母親幾天前左邊小腿無故出現紅腫，今天早上病情惡化，十分疼痛，故到急症室求醫，早上10時抵醫院，獲分流為緊急，並安排照X光，不過早上11時半仍等候見醫生，母親尚未獲得治療，但他認為等待時間仍可接受。

記者今早11時許所見，急症室大堂座位坐滿三分之二，約有60人在等候，亦有逾10名長者坐在輪椅候診。今早11時，聯合醫院急症室輪候時間逾2小時，而截至下午1時45分，聯合醫院急症室輪候時間逾3小時，而其他公立醫院亦需輪候逾1、2小時。

衞生防護中心昨日（2日）宣布，本港已踏入冬季流感高峰期，每一萬人口有0.43人因確診流感而需入院，較基線水平的0.2上升一倍。



醫院管理局公布，昨日全日有6,070急症室首次求診人次，較前日（1日）增加了800人次，當中1,083人需轉入內科病房。而整體內科佔用率達112%，其中基督教聯合醫院內科佔用率高達124%，是同日最高。