道士涉非禮母女案　道教專家指被告用的「幡」　似枱布上畫八卦

自稱道士的中年漢疑藉詞治病非禮母女案今（3日）於區域法院續審，控方傳召嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士作專家證人。他指有些門派會驅鬼，但不獲正宗道教承認；而道教中人亦無醫病的法力，除了道醫施以針灸外並不會觸碰身體。他又指警察從被告家中檢取的「幡」不倫不類：「似屋企抹枱布，畫一個八卦就算數。」

嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士以專家證人身份作供。（林樂兒攝）

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他另被控於2017年3月29日襲擊X。

專家指成道士要通過考試

控方嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士作供，他指所有法師必有師承，歸於某一宗派。對於被告聲稱他並無派系，李不認同，並指現時有道教學院，要成為道教法師須通過考試，並獲道教聯合會推舉。

驅鬼非正宗道教

控方問李會否驅鬼，李回應：「對唔住，我唔識做。」他稱有派系會作法驅鬼，但這不屬於正宗的道教。此外，他謂正式的道教並無被告提出的嬰靈、玄珠之說。控方案情指，被告稱要以性興奮來移除事主體內的玄珠，李直指道教不會提到性。

徒弟若犯忌觸及他人身可逐出門

控方問道教中人能否以法力醫病，李解釋其宗教不是以法力治病，指「道醫」會如同中醫師醫病，而非一般法師道士的事務。他強調，不論對方是男是女，除了道醫施針，正式的施法均不會有身體接觸。他謂，若徙弟犯下此大忌，他會依門規即刻將之逐出門外。

辯方明日續盤問李博士。

案件編號：DCCC176/2018