道士涉非禮母女案　好友指事主怕返葵涌醫院　寧作法事不求醫

中年漢自稱道士涉非禮母女案今（28日）續審，涉案母親X的好友供稱，X在抽筋時曾著她不要致電「999」，因為不想重返葵涌醫院，X的好友一度質疑道士作法治病的方法過於親密，雖勸X要向醫生求診，但X當時似乎仍相信道士的治療方法。

被告袁銘權(啡色外套)否認控罪，在區域法院受審。(呂樂謙攝)

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

若男友好友不要召救護車

控方今傳召女事主X的好友作供，X好友指2016年8月因X「覺得屋企有啲野」，故邀她的男友上門驅鬼，期間X抽筋，男友認為X鬼上身，故用2指夾X的中指，但沒效果，本欲報警求助，但X著他們不要打「999」，因為怕會再入治療精神病的葵涌醫院。

被告稱性興奮才能取「玄珠」

X好友的男友遂叫被告上門幫忙，檢查後認為X情況有異，要為她驅「玄珠」，被告又指X要出現性興奮才可取出「玄珠」。被告接著捽X兩邊胸部，又伸手指進X陰道打轉，及後狀似拿著「玄珠」拋出窗外，並稱要將「玄珠」拋上天界，取「數據」替X治病。

好友質疑被告療法太親密

被告在同年9月亦兩度上門替X作法治病，兩次分別稱要驅嬰靈及僵屍，而X每次「治病」時均會暈倒。X好友在其中一次作法治病後，曾向X稱「始終有病都要睇醫生」，又認為被告的接觸過於親密，質疑「係咪要搞下體先可以拎（玄珠）出黎呢」，又直指「頂唔順」。不過，X聽罷後雖嘴上說會去看醫生，但仍好像頗為相信被告。

另外，X的好友又指，被告曾說一隻2000幾年既僵屍一分為三，分別在事主X、其長女Y，及X的好友三人身上。

聆訊下周一續。

案件編號：DCCC176/2018