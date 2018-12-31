道士涉非禮母女案　被告稱為人驅鬼心無旁念　但對其他女色感興趣

自稱道士的中年漢疑藉詞醫病非禮母女案今（31日）於區域法院續審，控方播出被告與警方的會面錄影，警方在被告手機發現多段色情片，被告謂正常男人看這些片無問題，但強調自己為人驅鬼作法會心無旁念，但除此以外也有想女色。警方又指被告自稱為為人治病，為何又治不好自己的糖尿兼「三高」，被告即解說：「最叻既醫生都唔可以同自己開刀啦。」又指這是天界的制度。

被告袁銘權稱做驅鬼法事時不會想女色。（林樂兒攝）

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

不能自醫糖尿病

控方播出被告去年與警方的會面錄音，被告自稱8歲夢見金身羅漢，有緣學法，獲轉介至孔雀明皇作第二上師。被告曾指自己有治病的法力，警員不禁追問，被告本身患有糖尿病並有高血壓及高膽固醇等，質疑被告為何不自醫，被問即謂：「最叻嘅醫生都唔可以幫自己做手術」，又說天界亦有規則指不可自我醫病。

手機內有26段咸片

警員續指被告手機中有26條成人色情片段，並播放了其中兩段，被告回應：「正常男人睇冇咩問題。」被問及做法事驅鬼會觸碰胸部及下體，會否生邪念或性反應。被告稱不會，指做法事應心無旁念，並說如有歪念便不是稱職的法師。

放下法事會對女色感興趣

警員續問，做完法事後會否回想，他稱作法後便會放低，即使對方如何貌美也不會回想法事以外的事，但又補充，撇除法事的事主，會對其他女色有興趣。

控方將於周三傳召嗇色園黃大仙祠監院李耀輝博士作專家證人。

案件編號：DCCC176/2018