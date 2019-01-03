【幸福堂風波】尖沙咀店投資逾百萬被迫關門　負責人：無帶眼識人

台灣幸福堂總公司及香港幸福堂代理商先後入稟，互告對方侵權，高等法院今日﹙3日﹚頒臨時禁制令，元朗及尖沙咀加盟店須於本月20日前停業，即最多只可營業至19日。尖沙咀店負責人歐先生向《香港01》表示，由於台灣總公司的態度消極冷淡，不太願意洽談；代理商直營的銅鑼灣店又先於昨日（2日）起停業，故禁制令屬意料之內，只是較預期早出現。 歐先生透露，自己首次創業，只經營了近兩個月，投資額達七位數字，即逾百萬元。不過他未被打沉，正計劃加盟其他台式珍珠奶茶品牌，預料最快2月重開。他認為經營生意一定有風險，不會對總公司及代理商有抱怨，但亦坦言「無帶眼識人」，會汲取經驗，之後「同外地人做生意會小心啲」。

高院今日正式頒臨時禁制令，尖沙咀及元朗的幸福堂店，需於本月20日前結業。（林若勤攝）

+ 2

早作打算 最快2月加盟其他品牌再開店

台灣幸福堂總公司於去年底要求本港法庭頒布臨時禁制令，禁止在港代理商繼續以幸福堂名義營業，高院今日正式頒臨時禁制令，尖沙咀及元朗分店於本月20日前停業。歐先生是尖沙咀店的負責人，他今日接受《香港01》電話訪問時說，大約2個月前開始營業，惟不久後就鬧出是次風波，台灣總公司呼籲停止光顧香港幸福堂各店，結果營業額已較預期少三成。

他表示，事發至今一直都「好被動，真係好無奈」，最初出現爭拗時已經與台灣總公司及香港代理商溝通，但台灣方面只着他與代理商商討，「（台灣總公司）態度消極、冷淡，好似唔想同你傾咁。」

對於高院頒臨時禁制令，歐稱屬意料之內，因為銅鑼灣店已於昨日停業，而且台灣方面採消極態度，所以早已對禁制令「做定心理準備」。不過他坦言，禁制令來得較預計為早，之前料訴訟會於2月初才開始，以為禁制令會於2月中、下旬才頒布。他慶幸早已有打算，正與其他台式飲料店洽談，估計只要再裝修舖面，以及採購食材，最快可於2月加盟其他品牌，重新營業，「已經傾到七七八八」。

不少人喜歡購買飲料後自拍「打卡」。（林若勤攝）

負責人首次創業 信天無絕人之路

首次創業就碰到挫折，由最初裝修、採購、舖租等，歐先生透露已投資七位數字金額，不過他自言未有「被打沉」，認為經營生意總有風險，只是過往從未過聽聞過相關爭拗，直言「好難遇到呢啲事」，不過相信「天無絕人之路」，又有準備「plan B」，相信可以自力更新。他又稱，不會抱怨任何人，只嘆自己「無帶眼識人」，會汲取經驗，之後「同外地人做生意會小心啲」。

新客趕在結業前一嚐味道

記者約下午3時30分到尖沙咀店，舖面雖未大排長龍，不過顧客亦絡繹不絕，保持有至少五名顧客等待，當中有不少是首次光顧。李先生表示，過往從未嚐過幸福堂的飲料，得知結業消息後，特意到場光顧，｢好奇點解排咁長隊塞住條街｣。不過他沒有對結業感可惜，認為｢一雞死一雞鳴｣，之後又會其他相近的台式飲料店。

張小姐亦是首次光顧幸福堂，之前從未聽聞結業消息，亦不知道港、台兩地的不和。她認為香港本身有很多相近選擇，對結業不感可惜。

元朗店職員不回應

元朗店方面，今日仍如常營業，職員對於即將結業的消息，也封口不回應。現場所見，顧客不算太多，未見昔日大排長龍景況，不過有市民得悉店舖即將結業消息後，特意過來購買招牌黑糖珍珠奶茶。

元朗居民陳小姐指雖然一直住在附近，亦聽過朋友大讚幸福堂的飲品好飲，但一直沒喝過，所以今日趁快將結業才趕來一試，不過她同樣直言不會因結業而感到可惜，因香港仍有很多台式珍珠奶茶店。