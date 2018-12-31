公民廣場「封」旗杆設計曝光　民陣：如中聯辦「政治花槽」阻示威

特首林鄭月娥上任後曾表示有意重開公民廣場，不過重開後限制重重，集會遊行只限申請在周日和公眾假期進行，「中央旗桿平台」亦被禁止進入。自高院裁定政府14年圍封公民廣場屬違憲後，政府更悄悄將「中央旗桿平台」以圍板圍封，當時行政署解釋此舉只是為改善「公民廣場」的整體環境和善用空間進行綠化。 民陣元旦遊行前夕，公民廣場的「綠化」後面貌終於曝光。據民主黨立法會議員林卓廷提供的最新照片，政府在「中央旗桿平台」佈滿固定花槽，把這個昔日示威「舞台」重重圍封。由於該處每日需舉行升旗儀式，政府只於平台設有一條狹窄道路，並放置兩個大花盤，以防止示威者使用，首當其衝的將會是明日(1月1日)的元旦遊行。 民陣召集人岑子杰批評，有關做法如同西環中聯辦門外的「政治花槽」，收窄示威空間。林卓廷亦質疑林鄭公開公民廣場的誠意。

2012年9月，學民思潮發起反國民教育科的佔領政總行動，「公民廣場」的橫幅首次在這裡被掛起。從此政總外、立法會旁的這片空地，成為了公民社會挑戰威權的「兵家必爭之地」。（路透社資料圖片）

2012年9月，學民思潮發起反國民教育科的佔領政總行動，他們在公民廣場內的「中央旗桿平台」作為大台，更在該處掛起「公民廣場」的橫幅。2014年立法會大樓外爆發新界東北撥款示威者衝擊事件，政府同年7月以保安為由，關閉「公民廣場」，更另行加設2米高圍欄。9月26「雙學」發起「重奪公民廣場」，其後公民廣場就未有再開放。

直至去年特首林鄭月娥新上任，曾公開表示有意重開公民廣場，半年後的公民廣場亦重新啟用。不過重開後的公民廣場限制重重，其中集會遊行只限申請在周日和公眾假期進行，平日遞交請願信不能進入，當時成為集會大台的「中央旗桿平台」亦被禁止進入，政府一直以鐵鍊包圍，其後更在該處佈滿花盤。

直至近日綠化後的工程面貌終於曝光，政府在「中央旗桿平台」佈滿固定花槽。(林卓廷提供)

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今年11月，高院裁定政府14年圍封「公民廣場」屬違憲，政府隨即決定提出上訴，同時亦悄悄將「中央旗桿平台」以圍板圍封，此舉引起外界揣測。當時行政署解釋指，為改善東翼前地的整體環境和善用空間進行綠化，現正進行以固定花槽代替花盆的工程，增加土壤，並加設排水管道，從而改善種植環境，達致更佳的綠化效果。行政署更強調，「中央旗桿平台」一直不屬於公眾集會和遊行範圍，故有關工程不會減少公眾集會/遊行的空間。

直至今日，「綠化」後的工程面貌終於曝光。政府在「中央旗桿平台」佈滿固定花槽，不僅旗杆四周圍上淺綠色花圃，外圍圓型及腰的石槽上也種上深綠色植物，令人無法在上面站立或坐下，當年反國教「大台」從此消失。

由於該處每日需舉行升旗儀式，政府設有一條狹窄道路，並在出入口放置兩個大花盤，以防止示威者擅闖，惟此舉意味工作人員每日需移開花盤才能進行升旗活動。

今年11月，高院裁定政府14年圍封「公民廣場」屬違憲，政府隨即決定提出上訴，同時亦悄悄將「中央旗桿平台」以圍板圍封，此舉引起外界揣測。(資料圖片/林若勤攝)

民主黨林卓廷接受查詢時表示，政府以大型花槽重重圍封升旗旗杆，無非為阻止示威者使用「旗杆台」，但反而給人虛怯的感覺，「如果有人搞國旗，政府咪搵警察阻止囉，唔使搞到咁誇張，宜家日日要搬開兩大個花盆，每個估計成幾十磅」。

林同樣批評，公民廣場的圍封花槽，性質如中聯辦外阻擋示威者的花槽，而林鄭曾公開承諾會開放公民廣場，就不應收窄示威者使用廣場的自由，事件不禁令人質疑其誠意。

民主黨林卓廷批評，公民廣場的圍封花槽，性質如中聯辦外阻擋示威者的花槽，而林鄭曾公開承諾會開放公民廣場，就不應收窄示威者使用廣場的自由，事件不禁令人質疑其誠意。(資料圖片/林若勤攝)

民陣召集人岑子杰批評，政府圍封公民廣場旗杆的做法，猶如同中聯辦門外的「政治花槽」，收窄示威空間，增加示威的阻礙和困難。岑子杰強調，元旦遊行一直沒有打算使用公民廣場的旗桿平台作遊行之用，但不滿行政署製造「政治花槽」，改變示威場地的環境。