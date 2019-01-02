民建聯民調：港人抗拒中港關係急升　 周浩鼎：受東涌逼爆拖累

民建聯發表最新一份「迎接新一年」民意調查。結果顯示，以「抗拒」形容中港關係的受訪者達22.6%，較去年的13.1%急升近10個百分點；而以「抗拒」和「疏離」形容中港關係的人數，合共佔36.5%，比選擇「緊密」和「融合」兩個選項的合共31.7%略高，「無意見」的則有31.9%。

身兼離島區議員的民建聯立法會議員周浩鼎則指，以緊密形容中港關係的受訪者比例為26%，與去年同一調查的25%相若，顯示市民普遍接受中港兩地需緊密聯繫，但「抗拒」的比例急升，則反映兩地合作也衍生挑戰，包括港珠澳大橋開通後，東涌等社區面對大量內地旅客逼爆，影響市民對內地觀感。

民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜就補充，香港整體上一定歡迎旅遊業發展，但如何做好分流旅客同樣非常重要，如一下子有上萬人湧入小社區，一定會造成居民擔憂；認為未來港府處理好郵輪碼頭等其他景點的問題，會有助減輕矛盾。