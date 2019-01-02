民建聯民調：港人抗拒中港關係急升　 周浩鼎：受東涌逼爆拖累

民建聯發表最新一份「迎接新一年」民意調查。結果顯示，以「抗拒」形容中港關係的受訪者達22.6%，較去年的13.1%急升近10個百分點；而以「抗拒」和「疏離」形容中港關係的人數，合共佔36.5%，比選擇「緊密」和「融合」兩個選項的合共31.7%略高，「無意見」的則有31.9%。
身兼離島區議員的民建聯立法會議員周浩鼎則指，以緊密形容中港關係的受訪者比例為26%，與去年同一調查的25%相若，顯示市民普遍接受中港兩地需緊密聯繫，但「抗拒」的比例急升，則反映兩地合作也衍生挑戰，包括港珠澳大橋開通後，東涌等社區面對大量內地旅客逼爆，影響市民對內地觀感。
民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜就補充，香港整體上一定歡迎旅遊業發展，但如何做好分流旅客同樣非常重要，如一下子有上萬人湧入小社區，一定會造成居民擔憂；認為未來港府處理好郵輪碼頭等其他景點的問題，會有助減輕矛盾。
民建聯最新一份民調顯示，以「抗拒」形容中港關係的受訪者達22.6%，較去年的13.1%急升近10個百分點。( 莊恭南攝)
民建聯繼2017年進行同一主題的調查後，2018年再以電話隨機抽樣訪問567名18歲以上受訪者，調查涵蓋個人回顧與對社會展望兩部分。
其中社會展望部分，形容中港關係的形容詞方面，「融合」較去年急跌近15個百分點，從21.4%跌到5.7%；而「疏離」則從32.8%；跌到13.9%，至於「抗拒」則急升到31.9%。無意見的有13.9%，比去年即灶升近23%。
另外，對香港經濟表現，「穩中求進」和「充滿機遇」，分別從15.6%和7.1%，跌到11.2%和5.3%。選擇「中規中矩」、「停滯不前」及「經濟衰退」的受訪者，都有上升，分別是33.8%，22.8%及13.7%。無意見的則有13.2%。周浩鼎估計，港人對經濟印象悲觀可能受到中美貿易戰影響，促請政府重推特別信貸保障計劃，讓中小企度過難關。
至於未來一年香港最需要解決的問題，樓價高企、養老保障分列有兩位，佔21.7%和9.4%，選擇政治爭抝的則有15%。