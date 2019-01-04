旅遊保險大多不保航空公司倒閉　僅三間會提供保障

香港航空財困傳言滿天飛，《香港01》早前更報道旅遊保險龍頭藍十字打算將香港航空從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除，事件在社會引起迴響；亦令人更關注到，一旦有航空公司倒閉，本身購買的旅遊保險有否保障。 《香港01》盤點市面的保險公司，原來大多數旅遊步險並不承擔航空公司倒閉的風險，只有約三間保險公司提供的旅遊保險計劃有包括「航空公司倒閉」，而賠償的金額就由1,000至50,000元不等。

藍十字向合作商戶發出電郵，指若香港航空倒閉，1月7日開始新簽訂的保單將不會獲賠特別津貼。

《香港01》昨（3 日）接獲消息，藍十字昨日向其合作商戶發出電郵，稱1月7日凌晨開始發出的新保單，當中「航空公司倒閉」的津貼項目將不適用於香港航空客戶，直至另行通知。《香港01》昨日曾就以上內容向藍十字查詢，惟至今仍未有回覆。

藍十字：航空公司倒閉「津貼」最多2千元 不包括港航

翻查保單，除了投保「中國計劃」的客人，藍十字保單中的條款列明，如受保人已繳付機票費用，而該航空公司在旅程展開前宣布倒閉，可獲賠償因此而須購買替代交通票據的合理額外開支。意指受保人若在購買機票後，有關的旅程因為航空公司倒閉而被迫取消，視乎投保計劃，一般而言受保人可獲賠償1,000至2,000港元的特別津貼。然而1月7日凌晨開始發出的新保單，乘搭香港航空的投保人將不受保。

立橋保險：未有考慮改變旅遊保險條款

除了藍十字，目前已知會將「航空公司倒閉」列入保障範圍的保險公司，分別為中銀集團保險及立橋保險。據立橋保險適用於2018年9月17日或之後生效或續保的保單顯示，若因香港旅遊業議會的註冊旅行社或航空公司倒閉導致行程取消，視乎投保計劃，一般而言受保人可獲補償最多10,000至30,000元不能退回的預繳費用（包括訂金、旅費、機票費用、住宿等等）。立橋保險回覆查詢時表示，暫時未有考慮改變旅遊保險的任何條款，但也不便評論同業的做法。

中銀保險：最多可賠5萬元

而中銀的保單就顯示，若因香港旅遊業議會的註冊旅行社或航空公司倒閉導致行程取消，一般而言受保人也會獲得補償，然而賠償的金額就更高；視乎投保計劃，受保人可獲賠最高30,000至50,000元不能退回的預繳費用（同上）。中銀回覆查詢時指，並未收到中銀集團保險擬取消與航空公司倒閉相關條款的通知，有關的旅遊保障計劃仍然具有因航空公司倒閉而引致旅程延誤及/或取消旅程的保障。