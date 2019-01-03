若港航倒閉藍十字將不向新客賠特別津貼　港航：繼續深耕本地巿場

近日董事局出現多番人事變動及傳出財困的香港航空，今日再有負面消息傳出，有旅遊保險公司將港航從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除。

有保險公司職員向《香港01》透露，藍十字保險已率先宣佈，在1月7日或以後發出的所有單程旅行保險計劃，當中的「特別津貼－航空公司倒閉」將不包括香港航空的客戶。

港航：公司如常營運

據該電郵內容，藍十字保險要求其他的網上售賣旅遊保險平台，需於1月7日凌晨起顯示「鑑於近期新聞媒體所發放關係香港航空的消息，由即日起至另行通知，藍十字旅遊保險計劃內的『特別津貼－航空公司倒閉』保障項目將不適用於香港航空的客戶。」

《香港01》曾向香港航空方面查詢，發言人指港航與藍十字並沒有業務合作，公司如常營運，會繼續深耕本地巿場，致力於長期可持續的發展。

同樣有將「旅遊公司或航空公司倒閉」納入「取消行程」保障的立橋保險的，回應查詢時表示，暫時不考慮取消「航空公司倒閉」的旅遊保險受保範圍；對藍十字保險剔除該項受保範圍，公司不便評論同業做法。

藍十字宣佈將港航從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除。（受訪者提供）

中銀集團保險「環宇智選旅遊保障計劃」同樣設有航空公司倒閉條款，中銀香港回覆《香港01》查詢時指出，作為中銀集團保險的委任保險代理身份分銷「環宇智選旅遊保障計劃」，中銀香港並未收到中銀集團保險擬取消與航空公司倒閉相關條款的通知。

「環宇智選旅遊保障計劃」保單仍然具有因航空公司倒閉而引致旅程延誤及/或取消旅程的保障。