【流感高峰】12間私家醫院、9間診所　流感疫苗收費、貨量逐個睇

本港正式踏入冬季流感高峰期，當中以兒童及長者為較大影響，政府呼籲市民應盡快接種流感疫苗。《香港01》向12間私家醫院、及隨機向9間提供政府疫苗資助的私家診所查詢疫苗供應情況及收費，大部份均尚有疫苗存貨，不少即日起可供市民前往門診打針。而部分醫院或診所不設預約服務，採取先到先得形式，故有意前往打流感針的市民，宜先查詢其疫苗供應情況，以免白行一趟。市民可先參考以下圖表，了解該21間門診的收費，或搜索醫健通網頁，查看自己的家庭醫生有否參與疫苗資助計劃。

記者以顧客身份，查詢各間醫院及診所疫苗供應及收費情況，但由於各自的運作及服務模式有不同，收費定價有一定差異。12間私家醫院當中，以明德國際醫院打流感針的服務費最貴，連診金、注射費及疫苗費等一共收取680元；司徙拔道港安醫院則收費最便宜，整套服務收費為360元。另外值得注意的是，若市民在私家醫院的非門診時段打流感針，部分醫院會收取較為昂貴的價錢，費用可達千元，故在預約查詢服務時要額外留意。

《香港01》向12間私家醫院、及隨機向9間提供政府疫苗資助的私家診所查詢疫苗供應情況及收費，大部份均尚有疫苗存貨，不少即日起可供市民前往門診打針。（資料圖片）

私家醫院打流感針收費及預約情況，點擊下圖了解：

私家診所打流感針收費及預約情況，點擊下圖了解：

市民亦可瀏覽醫健通網頁，了解哪些醫生有提供流感疫苗注射服務，以及扣除資助後有否額外收費。醫健通（已登記醫療服務提供者名單）