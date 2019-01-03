【冬季流感】上周13宗成人嚴重感染個案　3人病情嚴重死亡

衞生署衞生防護中心昨日（2日）宣布踏入流感高峰期。中心今日（3日）發布《流感速遞》指，本地流感活躍程度在過去一周繼續上升，超越基線水平，顯示香港已踏入冬季流感季節，2018年12月23至29日的季節性流感病毒陽性百分比為14.04%，高於10.7%的基線水平；亦高於前一周錄得的水平。 數字顯示，上周共錄得13宗成人嚴重流感個案，當中包括3宗死亡個案；另外，在2018年12月23日至2019年1月2日中，錄得3宗兒童嚴重流感個案，當中包括一名沒有接種本季流感疫苗的18日大男嬰。

冬季流感高峰期提早一周出現，急症室每日都有大批病人等候看醫生。（資料圖片）

同期三名兒童嚴重個案

衞生防護中心發布新一期《流感速遞》，在去年12月23至29日的一周內，新增13宗成人嚴重流感個案，當中有3人死亡，但已較前一周的16人感染、6人死亡為少。13宗個案中，9人確診患甲型H1流感，3人為甲型H3流感，尚有1人屬甲型，但有待分型。

18歲以下的兒童方面，在2018年12月23日至2019年1月2日期間，錄得3宗新增個案，較前一周多兩宗。3名兒童分別為11歲、8歲、18日大，3人都感染了甲型H1流感，當中18日大男嬰出現嚴重肺炎和呼吸衰竭，11女童及8歲男童則有腦病變。3人中，只有8歲男童有接種疫苗。

實驗室監測數據顯示，季節性流感病毒陽性百分比為14.04%，高於10.7%的基線水平，亦較前一周高約3.4個百分點。衞生防護中心指，本地流感活躍程度在過去一周繼續上升，超越基線水平，顯示香港已踏入冬季流感季節。另外，上周檢測到的778株季節性流感病毒，同樣以甲型流感為主，包括619株（11.17%）是甲型H1流感、148株（2.67%）甲型H3流感。

入院率方面，整體公立醫院主要診斷為流感的入院率為0.43（每一萬人口計），高於0.20的基線水平，及高於前一周錄得的0.39。