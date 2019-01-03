【流感高峰】病房爆棚回流急症室　前線醫生壓力增：顧前顧唔到後

衞生防護中心日前宣布本港正式踏入流感高峰期，當中以甲型H1流感為主，5歲或以下小童、50至64歲的人士最受影響。有急症室醫生在Facebook專頁吐苦水，稱原可容納38至40人的病房，現已塞滿了52至54人，即最多超額42%；而當中更有病人輪候近30小時才可上病房。 有前線急症室醫生向《香港01》稱，近日到急症室求診的長者及長期病患者增加，令醫生會診時間延長。他又指，因病房「爆棚」，部分未能入院的病人回流到急症室輪候，令急症室人手壓力大增。

聯合醫院急症室座位坐滿三分之二。（香港01記者攝）

衞生防護中心日前宣布已踏入流感高峰期，較住年提早約一星期，暫時流感主要以甲型（H1）流感為主。《香港01》記者今日（3日）曾到聯合醫院視察病房情況，發現7間內科病房中，6間均需在走廊位加床。

有前線醫生於Facebook專頁斥政府不知民間疾苦。（Facebook網頁）

有逾3.3萬網民追蹤的「Dr. Ray 的急症室迎送生涯」Facebook專頁，昨晚（2日 )刊出一篇急症室直擊文章，披露昨日內裡情況。Dr. Ray 對於衛生防護中心宣布流感季節開始，反問「問題是，年復一年，宣布完又如何？」，政府根本不會解決任何問題。Dr. Ray尤其批評防護中心進行統計，「面對著有一年比一年差的數據，而沒有任何行動或政策去舒緩我們前線壓力的話，那不要浪費資源，再去做甚麼統計吧 ......為上者根本不會利用您們（防護中心）統計的成果，去制訂相應的政策，那您們的付出，可謂徒勞無功。」

斥尸位素餐當權者不知民間疾苦

Dr. Ray在帖文指出，原只容納38至40病人的病房，現今已擠滿可52至54人；昨日下午，等入院病床的病人，有人輪候長達30小時，「我在此已經服務了7年，這情況每況愈下，而且我看不到為官者有任何大幅救忙的意思。」Dr. Ray狠批當局：「尸位素餐的當權者，當然不會知道民間疾苦，入公立醫院的病人，生命就有如烏蠅、蟑螂般卑賤。這裡有上百計的蟻民受盡折磨，沒有尊嚴，沒有私隱，也沒有適當的護理，但可惜他們的悲鳴哀號，麻木不仁的暴君，當然是繼續充耳不聞。」

林鄭月娥（右）元旦日到訪屯門醫院，與急症室的醫護人員交談，並向他們送上蘋果，感謝他們盡心為病人提供優質的服務。（政府新聞處圖片）

行政長官林鄭月娥元旦日上午到訪屯門醫院，了解醫院管理局在冬季流感高峰期間實施的各項應對措施，並向在場的醫護人員和病人送上新年祝福。Dr. Ray不指名批評說：「你們繼續盡情享樂，有空就來洗太平地，在鎂光燈前陳腔濫調，天天在辦公室濫竽充數，靜候着每年加薪吧。」

求診長者及長期病患者增加 等候時間長一倍

有現職急症室醫生向《香港01》表示，近日求診總人數未有大幅上升，不過因應流感高峰期，求診人士中以長者及長期病患者佔大多數，令醫生會診時往往需時較長，「大部分（病人）非單一症狀，要做好多檢查，好似X光同抽血。」他稱導致病人輪候時間增加近一倍，「原本等1至2個鐘，依家要等3個鐘。」

有現職急症室醫生稱，部分未能上房的病人回流到急症室，令醫護人員壓力大增。（資料圖片）

病房「爆棚」 病人回流急症室

他又指，大部分醫院病房已「爆棚」，入住率高達120%，如伊利沙伯醫院、威爾斯親王醫院等。他稱，部分未能入院的病人「回流」到急症室，變相增加急症室醫護人員的壓力，「輪候的病人唔係齋等，要幫他們釣鹽水等等，我們顧到前又顧唔到後。」

根據醫院管理局公布的數字，周三（2日）全日有6,070急症室首次求診人次，較周二（1日）增加了800人次，當中1,083人需轉入內科病房。而整體內科佔用率達112%，其中基督教聯合醫院內科佔用率高達124%，是同日最高。