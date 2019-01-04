大圍街市裝冷氣工程開展無期　食環與檔戶就賠償方案互不退讓

有街市檔戶向《香港01》透露，至今日（4日）仍未有任何工程人員到場開工。當區區議員透露，當局「計緊數仲有無酌情空間」，食環署至今仍未正面答覆工程日期；販商代表則期望可盡快動工，有信心大圍街市冷氣工程能順利進行。

大圍街市加裝冷氣首階段工程原定昨日（3日）展開，街市檔戶不滿當局的賠償方案，早前曾揚言若當局不讓步，會阻止工程展開。

《香港01》正向食環署查詢工程最新進度。

大圍街市加裝冷氣工程原定於昨日展開，惟有受影響檔戶向記者透露，至今日仍未見相關人員現身開工，食環署亦無再直接聯絡檔戶講述最新情況。

沙田區議員董健莉證實工程未開始，又透露食環署仍在處理街市檔戶的訴求，研究有無酌情空間，至今仍未獲當局回覆工程日期。工程獲立法會財委會撥款1億元，董健莉認為若冷氣工程遲遲未能動工，或增加工程成本。

林福泉（中）希望愈快動工愈好。（資料圖片）

販商聯會：檔戶已縮減訴求 望愈快動工愈好

街市檔戶上月18日曾召開記者會提出四大訴求，當時有檔戶揚言若當局拒絕讓步，或絕食抗議阻止工程。有份代表檔戶與食環署磋商的港九新界販商社團聯合會常務副主席林福泉指，檔戶的訴求現已縮減至兩個，僅要求食環署承諾將街市全封後的免租期由目前的3個月增至7個月，以及公用地方冷氣費由政府支付。

林福泉續指，政府與檔戶的看法有分歧，雙方正繼續磋商。就販商角度而言，他希望愈快動工愈好，強調對食環建議三個月免租「唔想收貨」，但當被問到會否採取進一步行動時就未有正面回應，僅指相信事件會有曙光，冷氣工程最終能順利完成。