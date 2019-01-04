【漁農美食嘉年華】豪客開幕首日掃貨8000元　買雞泡膠「暖宮」

「買得好開心！」笑容滿面的容女士短短一個上午，在本地漁農美食嘉年華掃貨近8,000元，包括價值5,280元的雞泡膠。嘉年華今日（4日）起一連三日於旺角花墟公園舉行，有超過380個攤位，當中半數是本地漁農產品，除了海味乾貨，更有活魚福袋。

嘉年華首日已有大批市民入場購物。其中容女士認為本地漁農產品較健康，她購買了花膠、冬菇、麵食等，花費約8,000元仍未買夠，「買得好開心，買到拎唔到為止！」戰利品中最昂貴的是一包價值5,280元的雞泡膠，她稱價錢平的雞泡膠有「暖宮」作用，調理女士身體備孕。

袁先生購買了50元三斤的薑，稱較平時便宜。（鄧倩螢攝）

五福臨門福袋 首日售出80個

購物豐儉由人，另一名市民袁先生則購買了薑，魚肚等產品，支出幾百元，「啲薑50蚊三斤，好抵！」他稱支持品質好的產品。

嘉年華少不了福袋，今年香港新界養魚協進會推出160元的五福臨門福袋，內有一條約值60元的活魚（鰂魚、福壽魚烏頭或寶石魚）、兩罐飲料、蕃薯、開心果及約值30元的羽衣甘藍。負責人黎先生指，首日售出80個，周末需求較大，已每日準備200個福袋，並減價至150元。

攤位常客「壽桃牌」推出188元「鮑羅萬有」福袋，內有包括價值128元的珍珠鮑魚等十樣產品，每日限量50個。