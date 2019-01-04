【漁農美食嘉年華】復刻版本地鶴藪白菜現身　最平每斤16元

第13屆本地漁農美食嘉年華開鑼，今日（4日）起一連三日於旺角花墟公園舉行，超過380個攤位參加，當中半數是本地漁農產品，人流暢旺。六十年代本地名種鶴藪白菜經漁護署3年努力復育成功，成為今年嘉年華主題，售價介乎每斤16至40元。

是次嘉年華的5種主題農作物為鶴藪白菜、甘荀、西洋菜、菜心、車厘茄，當中以本土品種鶴藪白菜為重點。鶴藪白菜外形較一般白菜「矮腳」（菜梗短），像匙羹，纖維較少，稍灼便可食用，口感軟腍、白菜味濃。

鶴藪白菜在嘉年華多個攤位可見，但原來它一度消失香港。據說六十年代在粉嶺鶴藪村，一名姓鄧農夫種植一般江門白菜時，發現幾株矮腳、葉皺、味道佳的白菜，加以移種及推廣，令鶴藪白菜成為本土名種。

漁護署農業主任(園藝)陳益民希望市民到嘉年華支持本地漁農產品。（鄧倩螢攝）

好景不常，隨著本港八九十年代農業式微，鶴藪白菜散落各地，外形轉變，品種不純正，逐漸消失人前。

經3年孕育出鶴藪白菜 售價約每斤16至40元

直至2012年，漁護署與綠田園基金合作，由育種專家進行鶴藪白菜復育。他們在市面購買種籽，於漁護署大龍實驗室栽種，並邀請一名鶴藪村婆婆作判斷，找到最典型的鶴藪白菜，翌年再栽種純化，經歷三年復育出最近似六十年代的鶴藪白菜。

漁護署於去十月發動農友種植鶴藪白菜，派發及經菜聯社出售種籽。得到農民支持，今年多個攤位亦售賣鶴藪白菜，非有機價錢約為每斤16至20元，有機則每斤30至40元。