【非洲豬瘟】漁農界議員：盼本月上旬與食環署開會　洽防疫細節

內地非洲豬瘟疫情持續，農業農村部新聞辦公室在前天(12月30日)最新公布，山西省晉城市澤州縣發生非洲豬瘟疫情。本港養豬業界嚴陣以待，為防止內地疫情蔓延至港，上周五與漁農自然護理署開會商討屠房殺豬安排後，本月亦會約見食物環境衞生署。漁農界立法會議員何俊賢指，冀本月上旬可開會商討防疫細節，包括如何做到屠房豬隻「日日清」、分流內地及本地豬至不同屠房、賠償安排等。

漁農界立法會議員何俊賢指，冀本月上旬可與食環署開會商討防疫細節，包括如何做到屠房豬隻「日日清」、分流內地及本地豬至不同屠房、賠償安排等。 （資料圖片／余俊亮攝）

何俊賢指，正約見食環署代表開會，本地豬農的訴求包括做到屠房內豬隻「日日清」，減少豬隻在屠房內逗留時間，及方便消毒。其次，豬農希望繼續商討把運豬車改為密封或半密封設計的細節。何俊賢解釋，由於運豬車在離開文錦渡，前往屠房期間，3公里範圍內有本地豬場，故希望盡可能減少濺出豬糞。第三，政府將在上水屠房增設消毒池以供運送豬隻的車輛消毒，不過何俊賢指，政府並未有加派食環署人員駐守，豬農要求食環署派人監察洗車過程。

建議荃灣屠房主力處理本地豬、內地某一區域豬隻

另外，豬農會繼續與署方商討把本地豬及內地豬分流至不同屠房的做法，何俊賢表示，明白如荃灣屠房只處理本地豬，難以收回成本，故業界或建議荃灣屠房主力處理本地豬及內地某一區域的豬隻。豬農亦希望與政府商量銷毀豬隻時的賠償安排，何俊賢指，豬隻主要可分為3類，分別是種豬(豬乸)、豬公及肉豬，相信會就不同種類及不同大小的豬隻定出相應同賠償金額。

何俊賢稱，正與本地豬農約見食環署，盼本月上旬可會面，同時亦會約見漁護署繼續就防疫安排討論細節。