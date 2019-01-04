香港大球場擬改建運動場　市民意見不一　區議員斥政府無諮詢

康文署日前就重建香港大球場提交文件，當中建議將於大球場增設田徑跑道，發展成公眾運動場，供市民使用。作為目前香港最大的運動場，許多重大國際比賽、活動都曾在這裡舉行。有市民表示，球場過去為香港帶來了不少深刻的回憶；但也有市民表示，香港大球場的位置不佳、使用率不高，舉辦大型比賽「設施不配套」，支持政府改建，開放供普通市民使用。 大球場位置遠離港鐵站，現時只有一條巴士路線駛經，加上鄰近即將重建的前機電工程署總部，有區議員擔心將會加重一帶道路的交通負荷，並斥政府無就用地規劃諮詢當區居民。

香港大球場位於掃桿埔，雖然鄰近銅鑼灣，但鮮有舉行大型賽事，猶如鬧市「鬼城」。（林若勤攝）

根據康文署日前向灣仔區議會提交文件，建議重建香港大球場，將看台座位由目前的四萬個，大減至8,000至9,000個；並將大球場改成公眾運動場，增設符合國際標準的田徑比賽設施，讓市民和團體在沒有大型活動時，可訂場進行足球、欖球、 田徑訓練等活動，跑道亦免費開放予市民跑步，日後大型體育比賽項目轉到2023年建成的啟德體育園內舉辦。

香港大球場的草地質素一直為人詬病。（資料圖片）

散場要逾一小時才可離開

市民袁先生和女兒今日（4日）吃完午餐，在大球場附近散步，他們當時尚未聽到改建球場消息，但表示之前但凡有大型比賽，包圍球場門口的三條路都非常擠塞。袁先生表示，之前來看比賽，每到散場時，車輛與人流就都匯聚在一起，「要個零鐘先出到去」；他稱曾聽說有人擔心「走唔甩」，甚至提早15分鐘離場。

袁先生和女兒下午到香港大球場散步，在球場外拍照。（袁澍攝）

現時前往大球場必須經由銅鑼灣禮頓道及加路連山道，再進入大球場所在的東院道。不過禮頓道及加路連山道交叉路口，長期出現交通擠塞問題。而現時只有一條巴士路線5B駛經大球場。

陸先生指香港大球場是香港的標誌性建築。（袁澍攝） 銅鑼灣居民反對改建 住在港島的陸先生行經時向記者說，學生時代經常在球場附近活動，而聽說球場或將不再舉辦大型比賽的消息後，他指過往香港大球場舉辦過很多大型比賽，是香港的標誌性建築，「代表到香港的國際形象」。而得知之後可能將比賽移至啟德體育園，陸先生表示，希望啟德體育園真的可以「質素靚、代表到香港的場館」。 住在銅鑼灣的黎小姐表示不希望改建，附近已經有跑步徑供人運動，而且大球場交通方便，認為如果之後大型比賽改去啟德，是太遠、不方便。

康文署向灣仔區議會提交文件，建議重建香港大球場，削減八成座位。（康文署網站圖片）

楊雪盈：恐之後舉行學界賽事增交通負荷

灣仔區議員楊雪盈對方案表示憂慮，擔心一但日後於大球場持續舉行大型比賽，如學界賽事等，將增加當區的交通負荷；加上大球場鄰近即將改建為商業用途的加路連山道前機電工程署總部，人流或大增。她批評政府於文件內，未有清楚交代重建後的交通安排。

楊雪盈批評政府未有事先諮詢灣仔居民。（資料圖片／羅君豪攝） 楊又斥政府事前並無就重建計劃諮詢當區居民，「到底居民係要排球場、游泳池，定田徑場？完全無諮詢過。」她又形容方案「downgrade（貶低）」香港大球場，擔心政府下一步將會清拆灣仔運動場，令區內可使用的公共空間面積進一步減少，她已去信要求體育專員出席下周二舉行的區議會會議，清晰交代重建方案及現時本港體育政策。