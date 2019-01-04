政府擬重建香港大球場　增設田徑跑道　座位大削八成　向公眾開放

因場地質素欠佳而被譏為「殺人球場」的香港大球場，可能將變天。康文署提交重建香港大球場的建議，將於大球場增設田徑跑道，發展成公眾運動場開放予市民，看台座位數目則由現時約4萬個，大幅縮減至8,000至9,000個。 政府指日後啟德體育園落成後將設五萬個座位的主場館，與目前大球場的功能重疊，料大球場的使用率會下跌，政府需「地盡其用」。灣仔區議會將於下周二（8日）討論上述建議。

大球場座位數量料由4萬個銳減至8千個。（資料圖片）

康樂及文化事務署向灣仔區議會提交文件，建議重建香港大球場，包括將目前看台座位4萬個減至8千至9千個，另外亦建議將大球場改建成公眾運動場，增設符合國際標準的田徑比賽設施，市民和團體在沒有大型活動時，可訂場進行足球、欖球、 田徑訓練等活動，跑道亦免費開放予市民跑步。

其他擬建附屬設施，包括多用途會議室、傳媒中心、 洗手間、更衣 設施、救護室、藥檢室、育嬰室等，另外亦增設公眾停車場，提供多於50個泊車位予私家車（包括無障礙泊車位）、電單車等使用。

政府之前預計啟德體育園於2022至2023年間完成。（政府新聞網圖片）

大球場與啟德體育園功能重疊

香港大球場是現時全港最大型的多用途戶外康體場地，文件提及，啟德體育園內設五萬個座位的主場館，功能及規模與大球場重疊，日後大型體育活動將移師啟德舉行，大球場使用率會大幅下跌，政府須考慮香港大球場的長遠用途，以達到地盡其用的目標。

政府指已諮詢了香港足球總會、香港欖球總會、香港業餘田徑總會及香港學界體育聯會， 四個體育總會均支持當局的發展建議。灣仔區議會將於下周二的會議上討論建議。