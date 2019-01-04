大球場曾於90年代重建　音響效果差捱轟　「殺人球場」淪國際笑話

身為現時全港最大型的多用途戶外康體場地的香港大球場，或即將面臨重建的命運。啟用超過60年的大球場，歷年來舉辦過多場體育盛事，甚至是演唱會等大型活動。不過，4年前英超勁旅來港獻技時，大球場的草地驚變泥沼，被譏為「殺人球場」、「香港大農場」，淪為國際笑話的同時，更揭示出康文署多年來管理不善，加上使用量持續低企，政府提出在啟德體育園落成後，展開大球場改建工程。 而隨着康文署向區議會提交文件，究竟大球場日後的發展又將是如何呢？

大球場的草地曾變成泥沼，隨後更淪為國際笑話。（Getty Image）

大球場音響效果差 草地歷年備受抨擊

於1955年啟用的大球場，開初只能容納2.8萬名觀眾；港英政府在1992年重建大球場，造價高逾10億元，當中8.5億元由馬會支付，市政局則承擔1.7億元；兩年後，大球場重開，樂壇「校長」譚詠麟曾舉行演唱會，但歌唱聲浪被附近居民投訴，音響器材要收細音量，淪為「細細聲演唱會」，即使後來政府斥資過千萬改善音響系統，不過大球場的音響水準一直備受批評。

但最為人詬病的，始終是大球場的草地質素。大球場重建後，政府批出10年合約予英國管理公司溫布萊；但在1997年，市政局斥溫布萊公司管理不善、草地質素欠佳，爭議擾攘不休，結果翌年臨時市政局提前與溫布萊解約，以收回管理權、重鋪草地，更跟該公司對簿公堂，最終高等法院判政府敗訴，需賠償超過2,185萬元。

可惜的是，溫布萊被炒後，大球場草地質素問題不但沒有解決，更是每況愈下。2013年，多隊英超勁旅來港獻技，適逢天氣欠佳、連日大雨，大球場的草地變成泥沼，時任曼城領隊柏歷堅尼就批評比賽猶如「泥漿球賽」，當時的熱刺主帥保亞斯更將大球場形容為「殺人球場」（Killer pitch），不少本地球迷也譏諷大球場形同「香港大農場」，大球場隨後淪為國際笑話。

尼格度在2013年於香港大球場「食泥」是英超挑戰盃的經典。（資料圖片）

草地專家小組主席轟康文署「爛泥扶唔上壁」

康文署在事後成立「大球場草地專家小組」，並以逾十萬元高薪聘請澳洲專家訓練職員保養草地；2015年與賽馬會合作，由馬會慈善信託基金斥資3,100萬元，全面剷走草皮及疏水系統重鋪；但在完成工程後一年，大球場再出現泥地鬆散的問題，部份位置更生出青苔，增加球員或會因而滑倒受傷的風險。

其後康文署被揭將受訓一年的大球場經理，調到屯門出任與草地管理無關的工作，變相白白浪費大球場員工的培訓成果，專家小組主席李賢祉憤而辭職，當時他更斥康文署「爛泥扶唔上壁」。

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康文署：兩年度共舉行45項活動

由於場地質素欠佳，加上被指租金高昂，大球場使用率一直偏低。就香港大球場使用率情況，《香港01》向康文署查詢。署方回覆指，於16年至17年以及17至18年期間，香港大球場共舉行了45項體育、社區及宗教活動，入場觀眾總人次達635,300。

這亦意味，在過去兩個年度，大球場每年平均只舉辦了約22次活動。而主要體育活動包括南華對祖雲達斯的足球邀請賽；由傑志、FC首爾、蒙通聯和奧克蘭城角逐的「丁酉賀歲盃」；傑志對熱刺的足球邀請賽；由水晶宮、李斯特城、利物浦和西布朗角逐的「2017英超亞洲盃」；「2019亞洲盃外圍賽」B組賽事；「2018亞洲聯賽冠軍盃」分組賽事；以及著名的「香港國際七人欖球賽」。其他活動亦包括香港超級足球聯賽，以及多項社區和宗教活動如童軍大會操、百萬行等。

政府料大球場將與啟德體育園功能重疊遂倡重建

時至今（4日）日，康文署向灣仔區議會提交文件，建議重建香港大球場，包括將目前看台座位4萬個減至8千至9千個，另外亦建議將大球場改建成公眾運動場，增設符合國際標準的田徑比賽設施，市民和團體在沒有大型活動時，可訂場進行足球、欖球、 田徑訓練等活動，跑道亦免費開放予市民跑步。

文件又提及，啟德體育園內設5萬個座位的主場館，功能及規模與大球場重疊，日後大型體育活動將移師啟德舉行，大球場使用率會大幅下跌，政府須考慮香港大球場的長遠用途，以達到地盡其用的目標。灣仔區議會將於下周二（8日）的會議上討論建議，究竟大球場的命運會如何，暫時仍有待揭曉。