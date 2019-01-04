【輕鐵天榮站沉降】沉降再惡化至93毫米　上蓋縱停工情況未改善

港鐵東鐵線大圍站自去年出現沉降，達預設停工指標20毫米，毗鄰的發展商新世界住宅發展工程一度停工。政府今（4日）公布，港鐵大圍站打樁工程將於明日 （5日）復工，且沉降的停工指標修訂至40毫米。

同時，港鐵公布更新的沉降監察點數據，輕鐵天榮站自去年8月沉降錄得達90毫米，超出停工指標10毫米，附近工程須停工，惟沉降情況未有改善，最新數據沉降擴至93毫米。