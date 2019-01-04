【輕鐵天榮站沉降】沉降再惡化至93毫米　上蓋縱停工情況未改善

撰文：陳晶琦
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港鐵東鐵線大圍站自去年出現沉降，達預設停工指標20毫米，毗鄰的發展商新世界住宅發展工程一度停工。政府今（4日）公布，港鐵大圍站打樁工程將於明日 （5日）復工，且沉降的停工指標修訂至40毫米。
同時，港鐵公布更新的沉降監察點數據，輕鐵天榮站自去年8月沉降錄得達90毫米，超出停工指標10毫米，附近工程須停工，惟沉降情況未有改善，最新數據沉降擴至93毫米。
輕鐵天榮站自去年8月錄得沉降超標達90毫米，港鐵近日最新公布的數據，天榮站沉降惡化達93毫米。(資料圖片)
港鐵自去年公布鐵路保護區範圍內，共有64個沉降監測點，當中輕鐵天榮站的預設停工指標為80毫米，惟去年8月沉降超標達90毫米，故停止發展商工程。惟港鐵公布沉降監察點最新數據，截至1月3日輕鐵天榮站沉降惡化，最新沉降幅度錄得為93毫米。
翻查資料，港鐵在2015年將天榮站物業發展項目批予新鴻基地產，預計投資額約70億元，將建成1900個單位。而此前天榮站項目曾兩度流標，當時市場曾傳出地盤地底有溶洞，工程複雜成本高，影響發展商投標意欲。
新增5個監測點 3個錄得沉降
另外，鐵路保護區範圍內的64個沉降監測點增至69個。新增的5個監測點分別為，柯士甸站附近、黃竹坑車廠、輕鐵塘坊村站與坑尾村站之間以及美孚站至荃灣西站之間。而5個的監測點中，共有3個監測點錄得沉降，全部均錄得沉降3毫米。