【香港航空】星晨確認藍十字拒保港航倒閉風險：未必如市場咁擔心

香港航空早前有多名管理層「跳船」、更屢傳公司財政出現問題。《香港01》早前報道，旅遊保險龍頭藍十字稱因應香港航空營運情況，將於1月7日起，把港航從新保單的「航空公司倒閉」賠償項目中剔除；藍十字的合作商戶、本身亦有使用港航航班出團的星晨旅遊今（4日）向《香港01》確認有關消息。 而對於會否因為藍十字改變政策，及因應港航的營運情況，而中斷與香港航空的合作關係，星晨旅遊回應指，不會因為傳言而影響與香港航空多年來的合作關係，又指公司了解港航的內部情況，形容「未必如市場咁擔心」。

藍十字將於1月7日起，把港航從新保單的「航空公司倒閉」賠償項目中剔除。（資料圖片）

星晨：會主動提醒顧客保單條款有變

據了解，星晨旅遊為藍十字提供代售保險服務，兩者是合作伙伴；星晨旗下的旅行產品，都推薦客人使用藍十字的保險服務。同時，星晨的旅行團，亦有使用港航班機出行。

星晨旅遊市場部部門李姓主管向《香港01》表示，公司昨日（3日）已收到藍十字發出的通知，指將於1月7日起，把港航從新保單的「航空公司倒閉」賠償項目中剔除。他表示，星晨旅遊會在新條款生效之後，即1月7日開始公布有關的資訊，如果報團的顧客剛好乘坐港航航班，公司會主動提醒有關的行程藍十字將不會保障「航空公司倒閉」的部分，指顧客如有需要，會讓他們了解可使用其他保險公司的服務。

不會中止與港航合作 「未必如市場咁擔心」

被問到會否選擇其他航班代替香港航空航班，李解釋，除非是包機旅行團，否則一般旅行團的操作模式是先選定幾間航空公司，當中也包括香港航空，當有足夠的報團顧客才會再向航空公司要求提供機位。而到底最後會採用哪一個航空公司，就視乎哪一個航班能夠提供足夠空位再決定。但他明言，目前未收到消息港航會停飛，現階段公司不會剔走港航這一個選擇。

李續稱，不會因為傳言而影響與香港航空多年來的合作關係，又指公司了解港航的內部情況，形容「未必如市場咁擔心」，直言：「除非佢要求要先落大量訂金先可以飛，如果唔係都唔擔心。」