【垃圾設計．一】垃圾佔大廈87%空間　設計師：要讓大家看見垃圾

丟掉的垃圾就像潑出去的水，與自己再沒一絲瓜葛。然而覆水難收，垃圾難消。本港現時三個堆填區即將飽和，那麼與日俱增的垃圾將何去何從？又如何令市民意識到香港即將「垃圾圍城」？環境設計師孔令豪認為，第一步是要讓市民「張開眼睛」，看看自己製造了多少垃圾。

在這個要求「走塑」的年代，不少人認為自己生活愈來愈環保，紙張會重用，膠袋也用少了。然而，環保署公布2017年的廢物統計數字，當中都市固體人均棄置量為1.45公斤，比2016年的1.41公斤為高。

習慣有人清理垃圾 以為垃圾會消失

剛於12月頭奪得DFA香港青年設計才俊獎的環境設計師孔令豪認為，這與大家的生活習慣息息相關，「我們習慣每天晚上，把裝滿垃圾的垃圾袋扔到垃圾房，等清潔工人替我們帶走這一袋二袋的垃圾，到第二天，舊的垃圾就像憑空消失一般，日復一日。這個持續的系統，容許我們不假思索地購買膠樽飲料，然後毫不猶豫地丟掉。」

於12月頭奪得DFA香港青年設計才俊獎的環境設計師孔令豪。（黃桂桂攝）

在大家心目中，如何處理垃圾似乎並不重要，重要的是不要讓我看見垃圾。「就好像有時候打掃家居，把垃圾都掃到看不見的地方，地氈下、沙發下、櫃底，眼不見為淨。要設置處理廢物的設施，例如堆填區、焚化爐？可以，但不要在我家附近！」他坦言，由於丟掉東西太容易，容易到大家都不願意改變。「要改變大家的習慣，首先要讓大家『看見垃圾』，意識到我們每日製造多少垃圾。」

垃圾佔大廈87% 盼港人「張開眼睛」

他於今年創作「The Waste 87%」，以極端例子假設香港禁止大廈把家居廢物運出大廈外面，那麼垃圾會佔大廈多少空間呢？根據香港的人均居住面積以及過去五十年一座大廈所製造的垃圾，發現垃圾竟佔大廈的87%。

「The Waste 87%」展示一幢大廈中有87%都是垃圾。（孔令豪提供）

現實中大廈的垃圾不會留在大廈裏面，那麼除了堆填區外，他們還有其他出路嗎？孔令豪製作的「Making Waste Public: Learning From Sham Shui Po」短片，從垃圾的角度出發，細看香港人如何處理垃圾。「當大家都對垃圾視若無睹之際，城市裡有些人，會每天晚上8、9時在深水埗處理垃圾，他們就是那些執拾紙皮的婆婆、收集紙皮及廢鐵的回收商、售賣電子廢物的商販。其實香港大部分的回收工作，都是由這些非正式的商販在做，政府的政策在整個回收行業中只佔很小部分。」

「Making Waste Public: Learning From Sham Shui Po」的短片，從垃圾的角度出發，看香港人如何處理垃圾。（孔令豪提供）

只要香港人願意張開眼睛，不難看見自己每日製造了多少垃圾，「在外國，人們把垃圾扔在垃圾桶後，約一星期才有垃圾車把垃圾帶走，人們不會看見處理垃圾的過程，但香港不一樣，香港密度很高，空間十分有限，很難擠出多餘的土地專門用以處理垃圾，所以處理垃圾的程序只能在城市裏進行。」

要「看見垃圾」並不困難，困難的是如何令人張開眼睛。因此，孔令豪決定要把垃圾帶回社區，透過設計，讓大家明白垃圾丟到垃圾桶後並不會就此消失。