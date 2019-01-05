【垃圾設計．二】港人設計流動廢物裝置　把垃圾帶回社區

眼睛張開身邊竟是……垃圾？垃圾是厭惡性物品，很多人都選擇避而遠之，但環境設計師孔令豪卻想把垃圾帶回社區，在社區內設置廢物處理裝置，以反傳統的方式收集垃圾，並為垃圾進行升級再造，創造第二生命，並讓市民反思自己與垃圾之間的關係。

孔令豪於今年進行「Redeploying NIMBY」的計劃，NIMBY的意思是「not in my backyard（不要在我的後院）」，形容人們對一些厭惡性社區設施的態度。孔令豪捉緊這個心理，設計一個流動廢物裝置，定時出現在社區內最多廢物的地方，讓人「看見垃圾」，並找出「真兇」，繼而形成一個反饋圈，藉別人的意見改變垃圾製造者的習慣。

「Micro Civic Architecture」是個塑膠收集點，主要由木材及塑膠組成。（孔令豪提供）

怎樣的流動廢物裝置才能引起大眾的注意？孔令豪認為趣味及外觀很重要。因此他設計了「Micro Civic Architecture」，一個塑膠收集點，主要由木材及塑膠組成，米黃色的半透明塑膠紙片為裝置增添一點若隱若現的神祕色彩。

「Micro Civic Architecture」主要由木材及塑膠組成，米黃色的半透明塑膠紙片為裝置增添神秘色彩。（孔令豪提供）

裝置外有幾個門，內裏天花吊有七個膠袋，用以擺放現時七種常見的塑膠種類。剛開始時，所有門都會打開，市民可以依種類放置塑膠入袋，隨着膠袋愈來愈重，裝置的門便會慢慢降下，直至七個膠袋內放滿七種塑膠，門便會完全關上。裝置一方面可作為回收點，另一方面可以令市民看到垃圾收集的過程，意識到自己製造了多少塑膠垃圾。

裝置內有7個膠袋放置7種不同塑膠。（孔令豪提供）

把垃圾帶回社區不單單只是要讓人「看見垃圾」，也包括把垃圾升級再造。例如「Micro Civic Architecture」中的米白色塑膠瓦片，是由廢棄的PP5 聚丙烯（百折膠）容器改造而成。孔令豪認為，「設計師的其中一個責任，便是在使用任何物料之前，先想到物料用後的生命。」

「Micro Civic Architecture」中的米白色塑膠瓦片，是由廢棄的PP5 聚丙烯（百折膠）容器改造而成。（孔令豪提供）

從他的設計中，可以看出他始終貫徹這個信念，例如他於去年設計「Material Afterlife」於西九龍文化區展出，「展品的展期為半年，難道半年後就要將所有物資丟到堆填區嗎？是否可以想想物料於六個月後的用途？」因此，他用布作為主要物料，並邀請時裝設計師在展出後將布料升級再造，製成衣服。

「Material Afterlife」以布料為主要物料，於展出後由時裝設計師升級再造成衣服。（孔令豪提供）

孔令豪認為，設計就是關於你想如何改變社會。他想透過設計，把垃圾帶回社區，令大家反思自己與垃圾之間的關係。