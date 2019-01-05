再培訓局辦頒獎禮　羅致光：人口老化致人力短缺　將續釋放勞動力

僱員再培訓局 （ERB）今日（5日）舉行「ERB年度頒獎禮」，向支持「人才發展計劃」的僱主、培訓機構、導師、以及優秀表現的學員頒發獎項。 典禮邀得勞工及福利局局長羅致光作主體嘉賓，他於致辭時指本港面對人口老化挑戰，勞動人口越趨短缺。為鼓勵市民持續進修，政府向持續進修基金注資100億元作優化措施，未來會繼續釋放潛在勞動力。

羅致光稱，本港面臨人口老化挑戰，勞動人口越趨緊缺。（張家敏攝）

羅致光稱，本港面臨人口老化挑戰，勞動人口越趨緊缺。（梁鵬威攝）

羅致光致辭時稱，感謝再培訓局多年來配合政府施政方向，與時並進推出創新的課程及服務，為各行各業培訓人才。他又稱，本港面臨人口老化挑戰，勞動人口越趨緊缺；政府一直鼓勵市民持續進修，提升工作技能，包括向持續進修基金注資100億元，以實施一系列的優化措施。他又稱，將來政府會與再培訓局並肩釋放潛在勞動力。

再培訓局主席梁永祥致辭時，以Marvel漫畫的超級英雄為例，指超級英雄非完美，亦將參與計劃的僱主及機構比喻為無名英雄。他稱再培訓局如已航行26年的船，與同坐船上的僱主、機構及導師同心齊槳，並於各持份者支持下前行，協助學員登上就業彼岸。

今屆頒獎禮共向40間僱主機構、20間培訓機構、13名導師及20名學員頒發獎項。當中共有10名學員獲得「ERB傑出學員獎」、「優異學員獎」。當中一名有嚴重視障的媽媽獲得年度大獎，她雖為子女辭去社工及秘書工作，但仍成功修讀「保健按摩基礎證書」課程，最終更入職美容院。