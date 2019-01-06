紥鐵「大工」日薪達2520元　黃偉綸：努力總有出頭天

發展局局長黃偉綸今（6日）撰寫網誌，介紹香港紥鐵工人。他引述建造業議會的數據，過去3年平均每年約有750人修畢議會舉辦的鋼筋屈紮培訓課程，超過九成半畢業生獲聘入行，對紓緩紮鐵業人手不足情況有極大幫助。 他又指，初入行學員日薪約1000元，工作達3至5年，紮鐵技術水平達「註冊熟練技工」（「大工」）資格，日薪可達2520元。

修讀紮鐵課程的學員在香港建造學院偉樂街訓練場接受訓練。(發展局提供)

黃偉綸網誌題為《鐵漢柔情—談香港紮鐵業發展》，指建造業是香港經濟的重要支柱之一，而｢紮鐵｣佔有舉足輕重的地位，見證都市發展，加上行業技術及體魄要求高，人工亦高，近年吸引不少年輕人入行。

他指，香港在1910年代已經有首批鋼筋混凝土的建築，估計當年已出現一批紮鐵工人。而戰後政府積極興建徙置大廈，以鋼筋混凝土技術興建樓宇。1960年代，香港絕大部分的新建樓宇均採用鋼筋混凝土結構；紮鐵工人成為推動香港城市建設的「中堅分子」，加上道路網絡等基建，紮鐵業成為香港城市建設的重要一環。

約九成半紥鐵學員畢業後都獲聘。(發展局提供)

直至1995年，建造業訓練局(建造業議會前身)為鋼筋屈紮工設立工藝測試，不但讓紮鐵工友通過評核確認技術水平，提升專業形象，待遇亦隨着經驗有所提升，是多個工種中待遇比較好的。黃偉綸指，香港建造學院導師曾俊華向他介紹，現時初入行者日薪為1 000元，工作達3至5年，紮鐵技術水平達「註冊熟練技工」（「大工」）資格，日薪可達2520元。

紥鐵工心態最重要

曾俊華說，很多人對紮鐵行業存有誤解，認為人工高、工人體魄強健便可。然而要當紮鐵工人，心態很重要，包括守時、堅持、有責任心等。他形容紮鐵工人就像運動員，除了要有足夠的體力外，還要有毅力和堅持，因為工人不時要在大熱天和戶外工作，還要堅定地把整個工程完成。

曾俊華表示，希望更多年輕人入行，有助紮鐵業的持續發展。(發展局提供)

魏偉強指，現時日薪已達「大工」水平。(發展局提供)

建造業議會畢業生魏偉強表示，紮鐵工人的辛酸不足為外人道。記得有次在12月份，他在東涌一個海旁地盤工作，天氣寒冷，冷得嘴唇發紫，但仍繼續堅持下去。由於他｢肯學肯做｣，雖然當紮鐵工人只有4年，現在日薪已達「大工」的待遇，算是不錯。

黃偉綸指，隨着紮鐵行業的發展，包括各項基建房屋發展對紮鐵業的需求上升、在職培訓的提供、技術改良等，將進一步提升紮鐵技工的專業形象。從業員除了要鍛煉體能，最重要是有堅定的意志、精益求精的工藝、不輕言放棄，更指努力下去「總有出頭天」。