【工展會】倒數兩日　參展商指中低價產品銷情好：我哋都唔夠賣！

第53屆工展會踏入倒數兩日，不少市民紛紛把握機會，前來維園掃貨。記者今（6日）午到場內視察，發現不少參展商張貼出告示，提醒顧客展期只剩最後2天，更稱「工展會最後優惠」、「益街坊」。 有參展商表示，今年中低價的產品銷情不俗，部分湯包甚至早已售罄，「我哋都唔夠賣！」，暫未有減價的打算；亦有參展商自昨日起加推優惠，希望把握展期最後兩日吸客。

不少參展商張貼出告示，提醒顧客展期只剩最後2天，更稱「工展會最後優惠」、「益街坊」。(黃詠榆攝）

昨日起已推湯包贈品優惠

南北行業務主任林先生指，由昨天開始加推贈品優惠，只要客人買2套湯包便送2包湯包贈品，因一套有5包湯包，因此「等於買10包就有12包湯。」林解釋，今年湯包的價位比上年更低，在優惠期黃金時段只是$100，而臨近展期完結，林指公司在這兩日會延長每日的黃金時段。

南北行業務主任林先生指，由昨天開始加推贈品優惠。（黃詠榆攝）

雖然臨近工展會展期完結，但楊指公司暫未有減價清貨的打算，直言「我哋都唔夠賣！」楊指，除價錢優惠吸引了不少客人，亦因正值冬天，不少港人注重健康，會自行煲湯進補。她又提到，今年多了不少澳門客，相信與港珠澳大橋開通有關。

鮑魚攤檔指市民出手不及以往豪爽

主打鮑魚的天龍鮑魚攤檔負責人黃先生指，今年推出套餐優惠吸客，「（鮑魚）幾日前已經升級晒做大版」。黃指，不少客人會選購$888的鮑魚套餐。黃認為，普遍市民出手沒有以前豪爽，不過整體而言公司的銷售額仍勝過上年。他解釋，今年不時送些贈品予即場購買的客人，「啲哥哥姐姐唔係貪你好多嘢，有時咪比多少少佢，」。

啟泰藥業攤位的市場經理楊小姐指，今年湯包的銷情十分好，有不少湯包更早已售罄。（黃詠榆攝）

至於今年的銷售額，林提到湯包、鮑魚、花膠銷情與上年相若，但貴價品如蟲草、燕窩則較往年遜色，「中低價產品有些少增長，同市道有關係，市民都係買返中低價位產品。」

主要售賣湯包、花膠等食品的啟泰藥業攤位的市場經理楊小姐指，今年湯包的銷情十分好，比上年增長近20%，有不少湯包更早已售罄，「雖然經濟唔好，但啲人對中價或者係太貴嘅產品都係有需要！因為無論經濟好唔好都要食，可能多咗返屋企煮飯。」