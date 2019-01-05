【工展會】人人屋企幾架　參展商指送車仔促銷漸失效　減價最實際

第53屆工展會踏入最後三日，不少市民把握機會掃平貨。有參展商表示，今年的營業額較去年有輕微上升，但不少消費者購物謹慎，格價後「格到至抵」才選購。 不少檔推出「車仔價」，即購物滿某個數額即送手拉車，以往為參展商的「必殺技」之一，可是今年這「招數」不太有效，現場所見，並不多「車主」來來往往。有參展商坦言，「人人屋企都有幾架車，有啲質素差到屋企樓下都會掉啦。而家啲太太好醒，計算最平先買㗎。」要突為而出，參展商未來又要動動腦筋想新辦法。

部分參展商一直以「車仔價」促銷，但成效愈來愈低。（梁煥敏攝）

有市民改用傳統「紅白藍」掃貨，各式其式。（梁煥敏攝）

同珍醬油市場部職員周先生坦言，「車仔價」吸引力已經大減。（楊凱力攝） 參展商指市道差：恆指跌、騰訊又跌 同珍醬油市場部職員周先生表示，今年的營業額與去年相若，當中以40元5支各款醬油套裝、以及即食豬腳薑的銷情最為理想，拉高營業額。但他留意到，今年市民的「進攻」較以往審慎，相信跟市場大環境改變、市道較去年差所致，「其實都睇得出市道係差啲，今年恆指得返2萬幾點，上年有成3萬點，騰訊又跌，當然唔同，但我哋依啲都算係必需品影響先無咁多。」

今屆工展會即將踏入尾聲，今日（5日）下午不少市民魚貫進場準備掃貨。（梁煥敏攝）

有顧客拉「舊車」入場購物

不少參展商一直推「車仔價」，尤其是醬油及食油參展商，為「必殺技」之一，可是今日現場所見，拉車人士不多。作為第一代「送車」招徠的同珍醬油，職員周先生亦有同感，「一來車仔價市場開始飽和，二來可能我哋啲車質素幾好，我見有客拉緊我哋幾年前送嘅車，有啲人屋企又有幾部車，的確有影響影響。暫時我哋都係用醬料等產品，拉上補下。」

周先生又提到，相信將來會推出其他新產品或作新包裝，以吸納新客源應戰市場。

不少參展商均推出「車仔價」套餐，但叫座力有所減退。（梁煥敏攝）

有食油公司職員亦坦言，今年的銷情較以往慘跌超過一半，相信由於相關產品價格跟超市相差不遠，加上貨品本身有一定重量，部分入場市民會選擇購買超市較少見到的類型產品。她又提到，以往「車仔價」有一定的叫座力，吸引部分市民前來選購，可是由於進場人數頗多，地方又較淺窄，部分市民情願手抽數個購物袋，相信較方便，送「車」招數看來已經欠缺吸引力。

現場所見，以往購物手拉車於展期開始的首數日已經全數送完，可是工展會臨近結束，不少參展商仍存有一定數量手拉車。

現場亦有工展小姐跟一眾市民揮手見面，十分熱鬧。（梁煥敏攝）