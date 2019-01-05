【工展會】最後三日　福建太太坐高鐵來港買餅乾：香港安全又好吃

現於維園舉行第53屆工展會踏入最後三日，下周一（7日）結束，不少市民把握機會入場掃平貨。今日（5日）早上11時已有不少市民於入口等候進場。有來自福建的四名太太專程乘搭高鐵前來掃平貨，大呼「就是買得開心」，笑言香港食品特別好吃、安全，「不看價錢，好吃就買」。 亦有來自澳門的婆婆跟女兒前來購物，她説來工展會購物已成為部分澳門人「傳統」，坦言不是計較要買多少，最重要是感受到女兒孝順，「專登拎假同我行吓」，感受家庭樂。

第53屆工展會踏入最後三日，不少市民把握機會掃平貨。(梁煥敏攝)

昨晚坐高鐵到港 今日入場「血拼」

工展會每年除了吸引一眾本港市民入場掃貨外，亦成為部分內地及澳門旅客重點景點。來自福建的四名太太昨晚（4日）乘高鐵到港，得知工展會正在維園舉行，湊巧今日有空，決定入場逛逛「血拼」。其中石女士到工展會不消一會兒已花費千多元，手執多袋「EDO」購物袋的她說：「你看我手執那麼多，我不知道花多少錢，就是很開心。」她笑着説，最滿意的戰利品是日本餅乾，「香港的東西好吃，安全是其中一個原因，主要會買零食給兒子。」她指現時高鐵開通後，來港方便得多，會再度前來購物。

來自福建的石女士在工展會滿載而歸，她指香港的食品安全又好吃。（楊凱力攝）

澳門婆婆棄港珠澳大橋 坐船來逛工展會

來自澳門的王婆婆購買了攪拌機及其他小型家品，坐在一旁等待女兒繼續購物，她稱每年新年有時間也會來港行工展會，，原因是香港的選擇較多，價錢又較澳門便宜，有一定吸引力，但最重要的是可以感受家庭樂，「其實最主要唔係買咩，係女兒孝順，專程拎假同我嚟行吓，每年有時間都會嚟。」她更形容每年來港逛工展會，已成為部分澳門人的習慣。

問到王婆婆有否藉此機會感受港珠澳大橋時，她笑説：「我哋覺得搭車好辛苦，都係搭船舒服啲。」

王婆婆今早由澳門乘船來港逛逛工展會，她説每次都會花一整天來購物入貨。（楊凱力攝）

居住九龍區的劉小姐一邊將「戰利品」放進袋中，一邊説：「唔夠半個鐘就跌（購物）咗1,500蚊啦。」她説，剛來到工展會，發現部分餅乾、湯包及罐頭等價錢較便宜，已購入不少，今日準備6,000多元到場掃貨，會邊走邊買，無特定目標。她又説，去年在場內購買了按摩椅，並發現今年的價錢合理，相信會繼續「跌錢」。