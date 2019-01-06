中環灣仔繞道現滲水、裂紋　工程師：政府防水措施仍有不足

中環灣仔繞道將於1月20日進行第一階段通車，《香港01》記者今日（6日）於繞道直擊發現，隧道內有多條裂紋，甚至有牆身出現滲水。 有工程師表示，相關的問題反映隧道滲水問題未解決，防水措施仍有不足。他稱政府應灌漿以作改善；而對於隧道天花出現裂紋，他相信是工程手工問題，導致接口有瑕疵，惟認為不會構成結構安全問題。

隧道內有多條裂紋及有滲水，部分更形成「鐘乳石狀」。（張浩維攝）

公益金今日（6日）於中環灣仔繞道舉行50周年百萬行，《香港01》記者於現場發現，隧道內有多條裂紋及有滲水，形成「鐘乳石狀」，更有隧道壁出現破損。

資深土木工程師倪學仁表示，隧道內出現滲水，是反映工程的外部防水有不足，他指地下水滲入隧道的牆身石屎，導致石屎的碳酸鈣溶化，再流出牆身表面，所以有部分位置會形成「鐘乳石狀」。

不過，他認為相關的問題不大，亦不會影響結構問題。但他提到，滲水有機會使石屎流失，繼而影響強度，空氣亦會經該處滲入結構，導致內部生鏽，故此他建議相關部門需在有滲水的部分灌漿。

同時，隧道天花亦出現裂紋，倪學仁稱，政府需先了解裂紋是表面或是深入內壁，而他依照片所見，則認為有機會是工人的手工問題，導致接口有瑕疵；他指，多數的海底隧道都有此情況，相信問題不算太嚴重。

至於隧道天花有深淺不一的疑似水漬，記者翻查路政署的文件，署方曾解釋天花表面有一隔熱塗層，當中包含天然成分蛭石（vermiculite），於乾透後會出現顏色不均勻的情況。