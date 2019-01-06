直擊中環灣仔繞道　隧道多處有裂紋、水漬　牆壁驚現「要換」字句

中環灣仔繞道將於本月20日進行第一階段通車，屆時將和東區走廊連接。公益金今（6日）日於繞道舉行50周年百萬行，《香港01》記者於現場直擊，發現隧道內有多條裂紋及有水潰，更有隧道壁有破損，驚現「要換」字句。

興建9年的中環灣仔繞道將於本月20日通車。（張浩維攝）

《香港01》記者今（6日）日到中環灣仔繞道，直擊其通車前的情況。記者步入西入口、進入隧道後，發現隧道的天花有多條裂紋，其中以隧道中段的排風口附近位置最為嚴重，以肉眼均可看到相關的裂紋，長度亦至少有一米。

牆身近地面有小水潭 疑引致螺絲位生鏽

同時，隧道天花更有多個水漬呈圓形狀，更有部分牆壁仍疑似有滲水，肉眼可見滲水使牆身「起泡」變形；在牆身近地面位置，亦見到有水滲出，形成了小水潭，更疑似引致石壆上的螺絲位生鏽。

記者發現隧道天花有多個水漬呈圓形及條狀。（張浩維攝）

另外，記者發現隧道壁有「甩漏」，在隧道近尾段有其中一塊隧道壁有一破洞，因此被人以筆圈起破損位，更寫下「要換」字句，引來不少市民圍觀。

《香港01》已就此向路政署查詢，惟暫時未獲回覆。

隧道天花更有滲水，肉眼可見滲水使牆身「起泡」變形。（張浩維攝）

興建9年的中環灣仔繞道將於本月20日通車， 2009年時的預算金額為281億元，至2013年時造價卻飆升至360億元，政府發言人當時指，價格上升是因為隧道的工程費增加，及市場工資和原材料價格的加幅。

而全長4.5公里的繞道為一條雙程三線的主幹道路，其中約3.7公里為行車隧道，連接中環林士街及北角東區走廊，政府聲稱通車後可紓緩港島北的交通擠塞問題，預計駕車來往中環至北角東廊只需約 5 分鐘。