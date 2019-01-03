【金光閃閃】中環灣仔繞道排風口設計成熱話　網民：好似上海

近期如果在晚上行經銅鑼灣避風塘一帶，有否發現一個發出金光、猶如金蛋般的建築物？這個位於防波堤盡處、遠看就似屹立海面的建築物，其實是中環灣仔繞道空氣淨化系統的排風口之一，流線形設計其實是艘風帆。每到晚上它都會尤為搶眼，不過卻被指「大陸味濃」，令人猶如置身上海。到底是設計本身奇怪，還是香港人口味過於守舊？

這個位於防波堤盡處、遠看就似屹立海面的建築物，其實是中環灣仔繞道空氣淨化系統的排風口之一。(政府新聞網圖片)

定於本月20日通車的中環灣仔繞道，全長4.5公里，當中八成為行車隧道。據路政署表示，行車隧道內設空氣淨化系統，以過濾車輛排放的廢氣，而該系統在全球同類設備中是規模最大。八組空氣淨化系統，分布於三座通風大樓內，並由監察系統24小時實時監察，而已過濾的廢氣，將經分別位於中環、灣仔、銅鑼灣的通風大樓及排風口排放。

位於銅鑼灣避風塘的東面排風口，雖以「搖曳風帆」 為主題，不過線條圓滑，酷似金蛋。入黑後，建築物會亮起金黃色燈光，在漆黑的海面上甚為觸目，但也有人認為設計不甚討好，風格與國內的建築物相近，「好似上海」。

不過判斷建築物的好壞，除了主觀感覺，更重要的是其功能要與周邊環境是否配合。專門研究香港城市規劃的Facebook專頁「香港規劃情報」管理員指出，銅鑼灣避風塘的通風口採用流線型設計，比傳統方方正正較為創新可取，亦較位於中環的通風大樓優勝，因其較鄰近海邊，遠離附近的其他建築。他認為，部分香港人對建築設計方面心態較為保守，只重功能，但外國已提倡綠色建築多年，今次其實已不算「創新」。但如要批評這艘「金帆船」，他表示該處在綠化方面仍然略為不足，建議如當初選用環保材料興建，可以增加其吸引力。