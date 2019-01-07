大球場擬重建　貝鈞奇：若為拆灣仔運動場鋪路　體育界絕不支持

康文署日前建議重建香港大球場為公眾運動場，座位數目由目前4萬個大減到8,000至9,000個，並會免費開放予公眾跑步。提議引起社會討論，有聲音憂慮是為拆卸灣仔運動場鋪路。 灣仔區區議員楊雪盈今早在電台節目中批評，政府提議會令人聯想到大球場重建後，灣仔運動場將會被拆卸，形容建議屬「詭計」，促政府完整交代計劃。 足總副主席貝鈞奇直言，若改建大球場後可以拆卸灣仔運動場，體育界，特別是田徑界絕不會支持建議。

康文署日前建議重建香港大球場為公眾運動場。有聲音憂慮政府是為拆卸灣仔運動場鋪路。（資料圖片）

區議員楊雪盈批政府「詭計」鋪路拆灣仔運動場

灣仔區議員楊雪盈今早在電台節目中批評，政府提議會令人聯想到大球場重建後，大球場將擁有灣仔運動場的功能，擔心屆時政府可「順理成章」地拆卸灣仔運動場。她形容建議屬「詭計」，直言完全不能相信政府，促政府完整交代計劃。

灣仔區議會將於明日（8日）下午討論重建大球場擬議發展範圍，楊雪盈期望，體育專員及民政事務局局長劉江華出席會議，提供灣仔運動場及大球場使用率等數據對比，以及提供諮詢學界的詳情。

貝鈞奇：若改建大球場後可拆灣仔運動場 體育界絕不會支持

康文署指，曾諮詢並獲足總、欖球總會、業餘田徑總會以及學界體育聯會等多個體育總會支持計劃。足總副主席貝鈞奇在同一節目中回應事件，確認當局曾諮詢奧委會、足球界及他本人，普遍意見認同可重建大球場，以及將觀眾座位減至8000至9000個。他解釋，香港大球場每年舉行大型賽事不多，啟德體育園落成後大型活動多轉到啟德舉行，從長遠及實際使用上，大球場改建可開放公眾使用，可更有效使用資源。

不過他明言，灣仔運動場是學界、田徑比賽及訓練的地方，應該保存，直言若改建大球場後可以拆卸灣仔運動場，體育界，特別是田徑界絕不會支持建議。