劉江華：啟德體育園落成之時　重建香港大球場之日

康文署日前建議重建香港大球場，民政事務局長劉江華表示，香港大球場會在啟德體育園落成後，正式展開重建「為一個與康文署運動場功能無疑、讓公眾重份使用的運動場」。他續指，啟德體育園已完成招標並即將動工，預計4年後落成，屆時與大球場的功能重疊，接下來要思考大球場的定位，就重建及擴充其功能展開公眾諮詢，相信有足夠時間讓社會討論。

劉江華解釋，現時的香港大球場未能讓學界比賽或市民免費享用，使用率不高，相信啟德園區落成後與其功能重疊。（鄭子峰攝）

康文署提出重建香港大球場的方案。（資料圖片/余俊亮攝）

劉江華巡視票站後向傳媒表示，大球場過去使用率不高，相信啟德園區落成後與其功能重疊，大球場使用率會進一步下降，加上現時大球場未能讓學界比賽或市民免費享用，故計劃就大球場的定位進行公眾諮詢，考慮將球場重建及對外開放。當局會透過合約條款及監管機構，確保啟德體育園能夠讓公眾充分使用。

對於有聲音擔憂改建大球場，是為拆卸灣仔運動場鋪路，劉江華重申，未有計劃拆卸灣仔運動場。大球場重建後，灣仔區內將同時有兩個運動場開放予公眾，劉江華相信對該區市民而言屬喜訊，亦有利體育發展。劉江華續指，啟德體育園會將提供一個能容納5萬人的場地，合約條款列明要開放給市民大眾使用，屆時監管機構會確保營運安排合符條款。

