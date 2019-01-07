【土地大辯論】陳智思倡局部收高球場不建屋建議　傳政府擬採納

土地供應專責小組上月底提交最終報告，並於優先選項提出，政府可優先發展32公頃粉嶺高爾夫球場。事實上，早在「土地大辯論」完結前，行政會議召集人陳智思接受報章訪問時曾形容，於粉嶺高球場建屋為「so stupid（太愚蠢）」；相反，他認為政府應善用高球場，包括在把收回32公頃土地作公眾球場、又或改建公園等。 據了解，政界正流傳消息，有人就陳的建議四出「摸底」，因政府擬採納有關提議，並且傾向讓高球會保留其餘140公頃球場土地，但要增加開放予公眾時間及日後續租擬向政府支付市值租金。消息指，當局認為此舉一方面可滿足社會要求收回高球場的訴求，另一方面則繼續「保留」球場，免被拆卸建屋。 工聯會反對政府收回部分高球場但不建屋，工聯會立法會議員麥美娟更直斥「政府唔好咁天真」，因此舉是難以令支持收回高球場者接受；她重申高球場土地應收回用作興建公營房屋。民主黨立法會議員尹兆堅則批評，若政府採納收回球場不建屋建議是愚不可及的行為，民意必定會強烈反彈。

佔地172公頃的粉嶺高球場，過去社會一直有聲音政府收回建屋。（資料圖片）

曾反對高球場建屋

陳智思於去年8月接受《星島日報》訪問。他當時指出，高球場有大量古樹及古跡，反對將球場改劃成房屋用途，更批評相關的建屋提議「so stupid」，又說：「高球場土地邊度足夠畀香港長遠房屋發展？淨係靠高球場起樓，有無搞錯？」

他認為，政府應善用高球場，例如增加公眾開放時間、改建為公園等。

政府擬「保留」球場140公頃土地

根據最終報告，小組建議政府優先研究及考慮收回粉嶺高球場32公頃用地的局部方案，其餘140公頃則仍需考慮。不過，對於球場的土地發展用途，小組未有詳細交代。

據了解，有接近政府人士近日就陳的建議向政商界「摸底」，消息指政府傾向「中間落墨」，收回部分高球場並開放公眾使用，但並不會作建屋用途。

麥美娟認為，若政府收回高球場但不建屋，將會「兩邊不討好」。（資料圖片） 麥美娟：政府唔好咁天真！ 工聯會立法會議員麥美娟認為，若政府最終收回球場，惟並非建屋，她將會非常失望。她指出，現時社會對高球場去留的反應兩極化，基層希望收回建公屋，另一方則希望保留球場，但相關方案兩方都不能討好，相信屆時的反對聲音更大，她又說：「政府唔好咁天真，以為佢咃（高球界人士）會收貨！」 她重申，政府應考慮重置高球場，現有球場土地用作興建公營房屋。

尹兆堅：玩弄民意 民主黨立法會議員尹兆堅表示，民意強烈支持收回整個粉嶺高球場，只因政府未能覓地建屋，倘若政府只收回球場卻不建屋，完全是視民意如草芥，質疑是比不收回高球場更差劣的處理手法，「簡直是玩弄民意」。他表明稍後會向特首林鄭月娥質詢政府的立場，不希望當局作出與民意相悖的決定。

本土研究社：應收回全個高球場

本土研究社成員黃肇鴻重申，現時政府並非收取私人體育會十足地價，變相以公帑資助商業活動。他認同，即使發展高球場，亦不一定要建公營房屋，惟他強調，當高球場用地於2020年到期後，政府必須一併收回剩下140公頃用地，並作其他公用用途。